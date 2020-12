De to som er siktet for grov familievold etter at et barn døde i Trondheim, ble onsdag løslatt fra varetekt. Siktelsen mot de to er uendret.

– De siktede er løslatt fra varetekt fordi vi ikke lenger anser at det er fare for bevisforspillelse. Vi har gjennom de siste ukene etterforsket intensivt og grundig, og gjennom dette har vi sikret det materiale som var kritisk i den første fasen av etterforskningen, sier politiadvokat Silje Noem i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding. De to er fremdeles siktet for grov familievold eller medvirkning til det.