De to smittede på Setermoen var på fest med nær 200 deltakere

De to personene som er koronasmittet og tilknyttet til Setermoen leir, deltok lørdag på en fest med nær 200 deltakere, melder Forsvarets Forum.

Deltakerne på arrangementet var i kohorter, og før arrangementet ble det sendt ut en oppfordring om å holde ti dagers karantene før arrangementet.

Talsmann Eirik Skomedal i Hæren opplyser til avisa at deltakerne var i sine kohorter før, under og etter arrangementet. Disse kohortene er de samme personene som arbeider sammen til daglig, og de satt i avstand til hverandre under arrangementet. Det gjorde også enkeltpersoner, ifølge Skomedal.

Mellom 30 og 40 ansatte er satt i karantene, og kommuneoverlege Vidar Bjørnås har opplyst at mellom 60 og 70 blir testet for viruset i kommunen torsdag.

