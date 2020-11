De to tiltalte i ranssaken i Bergen erklærte seg delvis skyldig

Reidar Osen i rettssalen på hotell Admiral hvor rettssaken holdes i Bergen. Osen ble holdt fanget i flere timer, mishandlet og truet med pistol. Nesten fem år etter, startet rettssaken mot de to tiltalte i saken i Bergen tingrett. Her er Osen flankert av bistandsadvokatene Ellen Eikeseth Mjøs og Einar Drægebø. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: (NTB scanpix)

De to polakkene som er tiltalt for to svært brutale ran i Bergen i 2015, erklærte seg begge delvis skyldige da saken mot dem startet onsdag.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

De to mennene i 30-årene møtte i Bergen tingrett, tiltalt for ranet av Reidar Osen og av Petter Slengesol ni måneder tidligere, i februar 2015. Politiadvokat Jørgen Henriksen i Vestland politidistrikt sa at politiet først trodde det var et rumensk persongalleri som sto bak. Men i fjor sommer fant tysk politi et DNA-treff på den ene av de to polakkene som knyttet ham til saken i Bergen. Forsvaret viste til mediedekningen og ba om at det ikke bør få betydning for rettens vurdering av saken. Det ble innledningsvis trukket fram at Osen selv skulle ha deltatt i forberedelsene til ranet, og at det skulle fremstå som en reell handling. Hans bistandsadvokat Einar Drægebø bemerket at denne påstanden var svært belastende for hans klient. (©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto