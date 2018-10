De unge er mest kritiske til ordførernes millionlønn

Unge folk, og folk i Norge-Norge er mest kritisk til ordførerlønna.

Ordførernes lønninger har økt kraftig de siste årene, og 45 ordførere tjener over én million kroner i året, viser Nettavisens oversikt.

I gjennomsnitt tjener en norsk ordfører 843.000 kroner, og den som tjener aller mest, er ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker kommune i Akershus, med en lønn på 1,4 millioner kroner.

- Ikke stemning for høyere

Infact har på oppdrag for Nettavisen nå spurt hva folk i Norge tenker om ordførernes lønnsnivå, og resultatene viser at mange er kritiske.

- Det er ingen stor stemning noen steder i landet, eller blant noen partiers velgere, for høyere ordførerlønninger, sier fagsjef Knut Weberg i Infact til Nettavisen.

I meningsmålingen, der 1009 personer har blitt spurt, svarer 36 prosent at de synes lønningene til ordførerne burde vært lavere enn i dag. 40,7 prosent mener det er et riktig nivå på godtgjørelsene, mens kun 8,6 prosent mener lønningene burde vært høyere.

14,3 prosent av de spurte svarer «vet ikke».

Unge er mest kritiske

De som er mest kritiske til dagens ordførerlønninger, er de yngste i aldersgruppen 18-29 år. I den gruppen svarer 48,4 prosent at lønningene burde vært lavere enn i dag, 28,6 prosent mener det burde være som i dag, og kun 4,2 prosent mener lønnsnivået burde være høyere.

- Blant de yngste er de relativt kritiske. Tre av ti mener det er bra i dag, mens halvparten mener det burde vært mindre i lønn, sier Weberg.

Han sier det heller ikke er vanskelig å lese de kritiske røstene ut fra de andre aldersgruppene, selv om det tydelig skjer noe med alderen.

- Det ser ut som skepsisen mildner ganske lineært med alder, sier han.

SPØRSMÅLET: Her er svarene på spørsmålet som ble stilt etter kjønn og alder.

I aldersgruppen 30-44 år mener 38,3 prosent at lønningene er for høye, og i alderen 45-64 er prosentandelen sunket til 32 prosent. Og de eldste over 65 år, er enda mer positive, der 30,6 prosent mener det samme.

Det er i aldersgruppen 45-64 år, hvor flest også mener godtgjørelsene til ordførerne burde være høyere enn i dag (11,6 prosent).

Kritiske i Nord-Norge

Ser man på regionale forskjeller, er det folk i Nord-Norge som er mest kritiske til lønnsnivået. 48,4 prosent av de som har svart fra den landsdelen, mener lønningene burde være mindre enn i dag. Folk fra Sør-Norge (41 prosent) og Østlandet (37,2 prosent) er litt mindre kritiske, og minst kritiske er folk som har svart fra Midt-Norge (30,3 prosent).

Over halvparten av de fra Midt-Norge, mener dagens nivå er bra.

- På Østlandet er det likt mellom de som synes det er bra i dag, og de som mener det burde vært mindre i lønn til ordførerne, sier Weberg.

- Ap mer positive enn Frp

I undersøkelsen, som ble gjennomført ved telefonintervjuer den 9. oktober, er det også sett på partitilhørighet til de som er svart.

- Ap-velgerne er mer positive til dagens lønninger enn de er i Frp. Og Høyre er enda mer ordførervennlige enn Ap, der halvparten mener dagens lønnsnivå er bra, sier fagsjefen, og legger til:

- Rødt er mest kritiske, men der er det til gjengjeld veldig få velgere.

