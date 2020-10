Delt lederverv i Folkeaksjonen nei til mer bompenger

En enstemmig nominasjonskomité i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) gikk inn for delt lederverv for Frode Myrhol og Cecilie Lyngby.

– For meg har det alltid vært viktig å ha styring på den politiske biten. Derfor er den foreslåtte løsningen noe jeg er veldig, veldig fornøyd med. Om landsmøtet støtter det, vil jeg fortsette med det jeg alltid har ønsket å jobbe med, nemlig politikk, sa Myrhol til landsmøtet ifølge Stavanger Aftenblad.

Landsmøtedelegatene i salen på Hotel Clarion Oslo Airport svarte med applaus.

– Jeg vil takke for masse tillit. Å dele et lederverv med Frode. All tyngde og alle ryggsekker som lå på mine skuldre i går, er borte. Mitt motto er å si ifra. Det kommer jeg til å fortsette med om jeg får tilliten fra dere. Jeg kommer til å følge med, også om jeg får plass på Stortinget, sa Lyngby.

Valget ble gjennomført med applaus fra landsmøtedelegatene.

Lørdag fortalte Myrhol om sjokket over at han risikerte å bli vraket som partileder i FNB, som han selv grunnla i Stavanger i 2014. Et østlandsdrevet flertall i valgkomiteen pekte på Lyngby fra Oslo som ny leder.

Etter valget sier Myrhol til avisa at løsningen kom på plass lørdag kveld.

– Jeg blir politisk leder, og Cecilie blir administrativ leder. Dette tror jeg er lurt for partiet., sier Frode Myrhol.