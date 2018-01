Delte intime bilder av Sophie Elise - to personer bøtelagt

- Dette er en seier for alle de som blir utsatt for krenkelser i sosiale medier, sier bloggerens advokat.

OSLO (Nettavisen): Blogger Sophie Elise Isachsen ble utsatt for hevnporno og anmeldte forholdet til politiet. Saken ble i 2016 henlagt grunnet bevisets stilling, selv om det var snakk om bilder som var delt på Facebook. Isachsen og hennes advokat, Per Andreas Bjørgan, klaget på henleggelsen. I fjor høst valgte politiet å gjenoppta saken. Nå forteller bloggeren at politiet har konkludert med at det ble begått straffbare handlinger og at to personer er bøtelagt.

- Det hjelper å kjempe

«Jeg er så letta! Det hjelper å kjempe!», skriver Sophie Elise Isachsen på sin Facebook-side. Hun sier hun ser det som en seier både for selv, men også for andre som blir utsatt for noe lignende.

«Dette er en av de første sakene i sin sjanger som har blitt håndtert sånn og faktisk gitt bøter for spredning av et bilde», skriver hun.

- Vi har fått beskjed om at politiet har avsluttet sin etterforskning i saken og at to personer bøtelagt for brudd på straffeloven når det gjelder krenkelser av privatlivets fred, sier advokat Bjørgan til Nettavisen.

15.000 kroner i bot

Han sier at de to som delte intime bilder av Sophie Elise Isachsen på Facebook er dømt til å betale 15.000 kroner i bot hver for krenkelse av privatlivets fred.

- Avgjørelsen er gjort med såkalt forenklet forelegg, så hvis de ikke vedtar, går saken videre i rettsappratet, sier Bjørgan.

- Håper dette er starten på en ny praksis



- Hva er din kommentar til politiets konklusjon?

- Dette er en seier for alle de som blir utsatt for krenkelser i sosiale medier. Forhåpentligvis er det starten på en ny praksis ved at sånne saker blir ordentlig etterforsket og at det gis reaksjoner i samsvar med krenkelsens art. Jeg håper for fremtiden at andre slipper å bruke like mye tid og ressurser på dette som Sophie Elise, sier advokaten.

Fakta: Paragraf 267 i Straffeloven

Paragraf 267 i Straffeloven omhandler krenkelse av privatlivets fred: Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Kilde: Lovdata

Sophie Elise Isachsens kommentar på Facebook:

