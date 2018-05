Delte meninger om Giske-opptreden 1. mai

Krangelen om hvem av Ap og Frp som egentlig er arbeidernes parti preget 1. mai-markeringen. Det gjorde også opptredenen til tidligere Ap-nestleder Trond Giske.

Giske var på plass i Verdal for å tale om betydningen av trygghet i både arbeidsliv og skole, og fikk applaus for den 17 minutter lange talen.

Noen få tilhørere valgte imidlertid å vende Giske ryggen, skriver NRK. Blant dem var de to SV-medlemmene Anne Kolstad og Astrid Hansen.

– Jeg ville på den måten markere uenighet i at Giske ble invitert hit som hovedtaler i dag, på vegne av varslerne, sier Kolstad til kanalen.

LES OGSÅ: AUF-ere boikottet Trond Giskes 1.mai-tale: - Ikke moralsk forsvarlig

Lederen i 1. mai-komiteen i Verdal, Lise Heggdal, sier til Aftenposten at det har vært både positive og negative reaksjoner på at Giske så raskt kom tilbake og var 1. mai-taler der. Verdal-ordfører Bjørn Iversen er blant dem som syns det var helt uproblematisk.

– Vi trenger ham som en tydelig stemme fra distriktene, og jeg mener han bør få en sentral rolle i Ap fremover, sier han.

– Trøndere reiser seg

I selve talen virket Giske klar til kamp i kommunevalget neste år, og den tidligere Ap-nestlederen appellerte til publikum da han slo fast at ingen vet bedre enn trøndere hvordan man reiser seg igjen etter nederlag.

– Sosialdemokratier i hele Europa sliter. Det er ingen selvfølge at arbeiderbevegelsen skal styre igjen. Men vi trøndere vet at det går an å komme tilbake etter nederlag og reise seg etter at vi har falt, sa Giske.

Han ville imidlertid helst ikke kommentere reaksjonene på at han gjør comeback så kort tid etter varslersakene som førte til at han gikk av som nestleder.

– Denne dagen bør for meg og alle andre handle om det politiske innholdet. Jeg har feiret 1. mai i 35 år og holdt taler og appeller i 30 av dem, sa han til TV 2.

– Tydelig linje

Ap feiret årets 1. mai mot et dystert bakteppe. Et knusende valgnederlag ble etterfulgt av mye negativ oppmerksomhet rundt nettopp Giske-saken, og Ap har blitt straffet hardt på meningsmålingene.

Verken partileder Jonas Gahr Støre eller nestleder Hadia Tajik, som var på rundreise i henholdsvis Hedmark og Nordland/Troms, brukte i sine taler tid på Giske eller metoo-kampanjen.

Det gjorde derimot byrådsleder og Ap-veteran Raymond Johansen, som i sin tale på Youngstorget i Oslo beskrev metoo som et politisk jordskjelv.

– Det skal være greit å si fra. Og de som sier fra, skal bli lyttet til og tatt på alvor, sa han.

– Frp ikke arbeidernes parti

I Ap-toppenes 1. mai-taler fikk isteden Frp-leder Siv Jensen gjennomgå etter at hun sist helg beskrev Frp som arbeidernes parti.

– Mens Frp har kuttet i fagforeningsfradraget, kuttet i pendlerfradraget, og kuttet feriepenger til arbeidsledige – så sier vi det skal være lett å være arbeider og lønnsmottaker i Norge, sa Tajik

Støre angrep regjeringen for å svekke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakeres rettigheter ved å føre «klassisk Høyre-politikk». Han varslet kamp for bedre pensjon for utsatte grupper, som deltidsarbeidere, vikarer og ungdom i private bedrifter.

– Vi kommer ikke til å gi oss i kampen for en rettferdig pensjon for alle, sa Støre.

– Født med sølvskje

På Frps arrangement i Drammen fyrte både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og tidligere justisminister Sylvi Listhaug løs mot opposisjonen, eller den «rødgrønne suppa», som de omtalte dem som.

I en tordentale gjentok Listhaug at det å hindre at Støre blir statsminister var en årsakene til at hun gikk av som justisminister.

– Han har kjøpt private helsetjenester, men han unner ikke vanlige folk det samme. Det kaller jeg å trekke stigen opp etter seg. Så lenge det er pust i meg, skal jeg sørge for at Jonas Gahr Støre aldri blir statsminister i Norge, sa Listhaug fra talerstolen.

(©NTB)

Mest sett siste uken