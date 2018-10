Demonstranter avbrøt bystyremøte

Bompengedemonstranter skal ha tatt seg inn og avbrutt et bystyremøte i Stavanger mandag.

Politiet fikk mandag kveld melding om at titalls demonstranter hadde tatt seg inn bystyresalen på Rådhuset.

- Politiet er på stedet med flere patruljer, etter at bompengemonstranter avbrøt bystyremøtet. Alle demonstrantene er nå ute av rådhuset. Politiet er i dialog med gruppen på utsiden, skriver politiet på Twitter.

Victor Jensen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt forteller Nettavisen at de fikk melding om hendelsen klokken 17.41 mandag.

- Meldingen gikk da på at omkring 30 mennesker med bannere, slagord og megafoner hadde gått inn i bystyresalen. Da vi ankom stedet hadde de gått ut, og de har trukket ned mot sentrum, bort fra Rådhuset.

#Stavanger, Rådhuset kl 1800: Politiet er på stedet med flere patruljer, etter at bompengemotstandere avbrøt bystyremøtet. Alle demonstrantene er nå ute av rådhuset. Politiet er i dialog med gruppen på utsiden. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) 29. oktober 2018

Ifølge Rogalands avis skal demonstrantene ha ropt både slagord og skjellsord til de folkevalgte. Det skal ha roet seg etter noen minutter, og bystyremøtet kom i gang igjen klokken 17.50.

Politiet er fortsatt på stedet og i dialog med demonstrantene.

- Det var jo en demonstrasjon det ikke var meldt om på forhånd, og demonstrantene vil nok få et pålegg om å forlate sentrum, sier Jensen.

Aksjonsleder Jan Ove Sikveland forteller Rogalands avis at bakgrunn for hendelsen var at de ønsket å prøve noe nytt.

– Vi føler ikke vi kommer i dialog med politikerne, og at vi snakker til døve ører, sier han til avisen.

Han forteller at han ikke angrer på demonstrasjonen, men samtidig at han ikke mener dette er måten å skape dialog på.

– Det er nok ikke rett måte å skape dialog på, men vi får i alle fall vekket dem, sier han.

Ti på halv syv mandag kveld skriver politiet at demonstrantene har forlatt sentrum etter pålegg fra politiet.

Demonstrantene har forlatt sentrum etter å ha fått muntlig pålegg av politiet om å forlate bykjernen. — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) 29. oktober 2018

