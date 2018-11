Over 8.000 mennesker var på abortdemonstrasjon utenfor Stortinget

«Ikke rør abortloven» var ett av slagordene når tusenvis demonstrerte mot det de mener er Solberg-regjeringens forsøk på å svekke abortrettighetene.

– Erna Solberg og KrF har valgt å legge regjeringsforhandlinger inn i vår livmor. Vi er her for å sende en melding om at de ikke er invitert.

Det var slik konferansier Liv Gulbrandsen åpnet dagens demonstrasjon utenfor Stortinget, skriver NRK.

Over 8.000 mennesker samlet seg til demonstrasjon mot Erna Solbergs abortflørt med KrF, og eventuelle endringer i abortloven.

På skiltene sto det skrevet slagord som «Aldri mer strikkepinner», «Ikke rør abortloven». «Min kropp, mitt valg».

33 byer



Det var planlagt demonstrasjoner i 33 byer, blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt på mindre steder som Stjørdal, Volda/Ørsta og Bø. I tillegg vil det bli holdt støttemarkering for abortloven i Sverige.

LES OGSÅ: Aborthardkjør mot Solberg i spørretimen

Det er Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar som står for arrangementet i flere av byene. De tror demonstrasjonen kan bli like stor som da over ti tusen gikk i 8. mars-tog mot regjeringens forslag om reservasjonsretten. Denne gangen er det ikke reservasjonsretten, men endringen av paragraf 2c i abortloven som vekker harme.

– Et overveldende flertall i befolkningen støtter abortloven slik den er i dag, sier leder Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar til Vårt Land.

Lørdag er det ventet at 10.000 mennesker vil gå i demonstrasjon mot Erna Solbergs abortflørt med KrF, og eventuelle endringer i abortloven.

Sterke reaksjoner



Årsaken til at tusenvis nå tar til gatene er at statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen for å få KrF med i regjering. Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad utfordret statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på å fjerne paragraf 2c i abortloven. Denne paragrafen åpner for abort etter 12. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».

Solberg svarte at hun var klar til å gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort og stilte seg åpen for endringer i den omstridte bestemmelsen i abortloven.

Utspillet skapte sterke reaksjoner, både fra regjeringspartiene Venstre og Frp, opposisjonen og i store deler av befolkningen, som frykter en innskrenkning i kvinners rett til selvbestemt abort.

Foran Stortinget i hovedstaden skal blant andre SVs Kirsti Bergstø, lege Mina Adampour og leder i Venstrekvinnelaget, Naomi Røkkum tale.

Mest sett siste uken