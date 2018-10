Demonstranter mot bompenger avbrøt bystyremøte i Stavanger

Et femtitalls aksjonister mot bompenger tok seg inn i salen under bystyremøtet i Stavanger mandag kveld. En opprørt ordfører avbrøt straks møtet.

Politiet i Stavanger måtte rykke ut og snakke med aksjonistene mandag klokka 18, opplyste politiet. Mellom 40 og 50 demonstranter inntok bystyresalen mens de ropte slagord og skjellsord til Stavangers folkevalgte, skriver Rogalands Avis. De skal også ha brukt en sirene.

Flesteparten av de folkevalgte forlot salen, og ordfører Christine Sagen Helgø (H) hevet det politiske møtet som blant annet skulle behandle reguleringssaker.

– Jeg synes det er utrolig frekt å forstyrre på denne måten. Det er helt greit å være uenig i sak, men dette er et demokratisk møte. Det bør en respektere, sier ordføreren til avisen.

En av lederne for demonstrasjonen, Jan Ove Sikveland, sier til Stavanger Aftenblad at bompengemotstanderne føler de ikke blir hørt av byens politikere, og at de ville prøve å markere seg på en ny måte.

– Vi kommer ikke gjennom med budskapet vårt. Vi taler for døve ører. Folk er fortvilte og ønsker å bli sett og hørt, sier Sikveland.

Etter noen minutter roet bompengemotstanderne seg og forlot salen frivillig. Utenfor fortsatte de derimot demonstrasjonen til politiet ved 18.30-tiden ga dem pålegg om å forlate bykjernen.

