Om lag 1.000 demonstranter møtte opp foran Stortinget for å protestere mot regjeringens antydninger om å gjøre endringer i dagens abortlov.

Flere organisasjoner og grupperinger hadde gått sammen om å arrangere mandagens demonstrasjon på Eidsvolls plass foran Stortinget. Ifølge politiet var om lag 1.000 personer samlet for å vise statsminister Erna Solberg (H) at hun ikke kan endre dagens abortlov for å lokke Kristelig Folkeparti til et eventuelt samarbeid.

Komiker Shabana Rehman Gaarder, Kvinnefronten, Salam, Kvinnegruppa Ottar, Sex og samfunn og Født Fri holdt appeller. Demonstrantene stilte seg bak parolene «Forsvar kvinnenes rett til selvbestemt abort», «Min kropp, mitt valg» og «Forsvar abortloven».

– Erna Solberg har nok en gang kvinners rettigheter øverst i bunken når hun skal forhandle bort noe, sier en av initiativtakerne til demonstrasjonen, Margrethe Gustavsen, til Dagsavisen.

Demonstranter markerte mandag sitt forsvar av dagens abortlov og misnøye med at statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å endre loven dersom de skal drøfte et samarbeid med KrF. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Om lag 1.000 demonstranter markerte sin støtte for abortloven på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo mandag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

