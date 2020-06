Demonstranter tett i tett foran Stortinget

Til tross for smittevernbegrensninger har mange mennesker samlet seg på Eidsvoll plass utenfor Stortinget for å markere George Floyds dødsfall.

I utgangspunktet planla arrangøren at kun 50 inviterte skulle demonstrere utenfor Stortinget fredag. Til VG opplyser politiet at flere hundre personer har samlet seg på Eidsvoll plass. Bilder fra stedet viser at folk står tett.

– Men det strømmer folk til, det virker som om det er et sakte tilsig av mennesker som kommer, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo-politiet til VG.

