Demonstrasjonene i Pakistan fortsetter etter frikjennelsen av Asia Bibi

Skoler, butikker og veier holdes stengt på grunn av opptøyer etter at den kristne kvinnen Asia Bibi ble frikjent for blasfemi i Pakistan.

Mye sto fredag stille i landet da opptøyene etter frikjennelsen fortsatte på tredje dagen. Skoler, kontorer, butikker og veier var stengt som følge av demonstrasjonene, i tillegg hadde myndighetene plassert ut politi og soldater for å beskytte offentlige bygninger.

Opptøyene startet onsdag etter at pakistansk høyesterett frikjente Asia Bibi, som i 2010 ble dømt til døden for blasfemi. Bibi ble året før arrestert etter en krangel med muslimske kvinner og anklaget for å ha fornærmet muslimenes profet Muhammed.

Det var ventet at avgjørelsen ville møte stor motstand, særlig blant islamister som har krevd Bibi henrettet. Kjennelsen utløste raseri og det har vært uro i nesten alle storbyer i Pakistan. Flere tusen deltok i demonstrasjonene, og noen av dem kastet stein mot politiet.

Regjeringens anstrengelser for å forhandle med lederne av Tehreek-Labbaik Pakistan (TLP), som står bak demonstrasjonene, har ikke ført til noen løsning. TLP-leder Khadim Rizvi sa til sine støttespillere i Lahore at de ikke kommer til å stanse protestene før dommerne som fikk Bibi frikjent blir spraket og Bibi blir hengt.

Asia Bibis bror James Masih sier hun ikke er trygg i Pakistan og at hun har levert inn nødvendige papirer for å sette i gang prosessen med å forlate landet. Masih sier ikke noe om hvor søsteren ønsker å dra, men Frankrike og Spania har tilbudt henne asyl.

