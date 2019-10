Demonstrasjoner både for og mot Tyrkia

I Oslo holdes det demonstrasjoner både for og mot Tyrkias offensiv i Nord-Syria. Politiet er på plass for å hindre at demonstrantene barker sammen.

Begge demonstrasjonene holdes ved Tyrkias ambassade. Klokken 13 lørdag begynte demonstrasjonen til støtte for Tyrkia, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB. – Det er nå om lag 200 personer som har samlet seg utenfor ambassaden. Det hele går stille og rolig for seg, sier Stokkli. Etter at denne demonstrasjonen er over, rundt klokka 15, starter en motdemonstrasjon. Denne arrangeres blant annet av Ungkurd Norge, og det protesteres mot Tyrkias offensiv mot kurdiskkontrollerte områder nord i Syria. Politiet har tatt flere forholdsregler for å sikre at alt går fredelig for seg. – Vi vil ikke at de skal barke sammen og er til stede, sier Stokkli. Halvdan Svartes gate, som går forbi ambassaden, er stengt. Veien holdes stengt fra Drammensveien og til Vigeland-museet. (©NTB)