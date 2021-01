Den andre savnede kvinnen etter brannen i Ålesund funnet omkommet

Like før klokken 11 søndag formiddag ble den andre savnede kvinnen funnet omkommet i brannruinene etter bygårdsbrannen i Ålesund lørdag morgen.

De pårørende er varslet, opplyser politiet i en pressemelding.

To kvinner var savnet etter brannen. En av dem ble funnet omkommet i brannruinene lørdag kveld.

– Det er vondt å miste sine nærmeste på en slik tragisk måte. Tankene våre går til de pårørende og den fortvilelse og sorg de opplever nå, sier ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund kommune.

Politiet opplyser at krimteknikere søndag formiddag gikk inn i brannruinene.

De to kvinnene som mistet livet i brannen er i slekt med hverandre, og var i samme leilighet da brannen brøt ut.

Politiet opplyser at det så langt ikke er grunn til mistanke om at noe kriminelt ligger bak brannen, men at det må gjøres flere undersøkelser før brannårsaken er klar.

(©NTB)

