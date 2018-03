Den kalde vinteren kan gi færre flått i sommer

Flåttforsker Lars Korslund tror flåtten har hatt en hard vinter.

Er du lei av vinterkulda? Da kan du trøste deg med at den kanskje fører med seg noe positivt, nemlig en nedgang i antall flått til sommeren. Det melder NRK.

- Kan hende norsk flått er tøffere



Flåttforsker ved Universitetet i Agder, Lars Korslund, tror flåtten har hatt en hard vinter. Det er vanskelig å vite akkurat hvor høye dødstallene for flåtten har vært så langt i år, mest fordi flåtten får god hjelp av snøen til å holde seg varm.

LES OGSÅ: Dette er de norske flått-fylkene

Hadde snøen smeltet og kulden fortsatt, ville flåtten hatt mindre sjanse for å overleve, forklarer Korslund.

– Vi har bare erfaring fra tre år med målinger. Mesteparten av forskningen på flått har blitt gjort i varmere strøk. Det kan hende at flåtten i Norge er tøffere enn den vi finner i Frankrike eller Sør-Tyskland, sier Korslund til NRK.

Tror snøen har reddet mange



At de store snømengdene kan ha reddet flåtten, bekrefter også Erling Fløistad, kommunikasjonsrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi, overfor Moss Avis. Flåtten er akkurat som sneglene, den kryper bare lenger ned i snøen for å holde varmen.

– Hvis det er snødekke er det plussgrader bare noen centimeter ned i bakken. Hvis det ikke er snø vil en del dø hvis det blir så kaldt, men mange vil bare krype lenger ned, sier Fløistad.

Forsker Audun Slettan ved Universitetet i Agder tror også snømengdene kan ha reddet mange flått.

- Under snøen merkes ikke kulda så godt. Så selv om mange flått bukker under i løpet av vinteren, vil det være nok av flått et stykke utpå vårparten igjen, sier Slettan til NTB.

Slik unngår du flåttsmitte



Flått finnes i flere varianter over hele verden, og regnes som den viktigste smittesprederen blant blodsugerne i Nord-Europa.

Den vanligste sykdommen som opptrer som følge av flåttbitt er borreliose. I 2017 ble over 400 personer i Norge rammet av nevrologisk borreliose etter flåttbitt.

Det er imidlertid slik at hvis man fjerner flåtten innen et døgn etter man har blitt bitt, så er sannsynligheten for å bli syk liten. Har man vært i områder hvor det er mye flått, bør man derfor sjekke kroppen etterpå. Bruk pinsett eller flåttfjerner for å fjerne den, og sørg for å dra flåtten helt ut.

Fakta: Slik unngår du smitte fra flått

Bruk lange bukser og vær tildekket ved anklene når du er i områder med mye flått. Hold deg til stier i stedet for å gå der det er høyt gress, lyng og kratt. Insektsmidler kan hjelpe med å holde flåtten unna. Sjekk hud og klær etter en tur ute i skogen. Knehaser, lyske, armhuler og bak ørene er spesielt utsatt. Ta gjerne en dusj så er du sikker på å skylle bort flått som ikke har festet seg. Har flåtten festet seg, fjern den raskest mulig for å unngå smitte. Trekk flåtten rett ut med en pinsett eller fingrene, eventuelt bruk dette smarte trikset med en våt bomullspinne. - Ikke bruk tid på forskjellige kjerringråd for å fjerne flåtten. Da sitter den bare lengre. Fjern den raskt med en pinsett. Om det sitter igjen litt av flåtten, er det ikke farlig. Og du trenger ikke brenne den eller lignende. Du blir ikke syk av å ta på den. Bare kast flåtten så fort den er fjernet, sier Arnulf Soleng til Nettavisen. Får du ingen symptomer etter bittet, trenger du ikke oppsøke lege. Husk også å sjekke katten eller hunden din. Du kan få flåttmidler hos veterinæren. Kilde: Folkehelseinstituttet

Mest sett siste uken