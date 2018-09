Den russiske ambassaden om pågripelsen: - Absurd

Langet ut mot arrestasjonen av russisk statsborger.

Russlands ambassade reagerer kraftig på at en russisk statsborger er varetektsfengslet i to uker, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget.

I en Facebook-melding skriver ambassaden at de «bedømmer pågripelsen og påfølgende varetektsfengslingen som et konstruert påfunn under et absurd påskudd».

De skriver videre at «ambassaden yter konsulær bistand samt beskyttelse av rettigheter og interesser til den russiske statsborgeren».

Pågrepet

Mannen ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld og fremstilt for Oslo tingrett lørdag.

- Der ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll i tråd med vår begjæring, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Hugubakken sier at mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121, som omfatter ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare.

Seminar på Stortinget

– Jeg kan bekrefte at fengslingen har sammenheng med et seminar på Stortinget, sier Hugubakken til NTB.

Torsdag og fredag ble den årlige interparlamentariske konferansen i regi av ECPRD, The European Center for Parlamentary Research and Documentation, arrangert på Stortinget.

Verken Hugubakken eller Andreassen ønsker å opplyse om hva som konkret førte til at det ble slått alarm og den russiske mannen ble pågrepet.

Ifølge Dagbladet reagerte både deltakere på seminaret og ansatte på Stortinget på mannens oppførsel.

– Misforståelse

Forsvarer Hege Kristine Aakre sier hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han mener den skyldes en misforståelse, sier Aakre i en skriftlig kommentar til NTB.

Hun vil ikke svare på hva slags misforståelse det er snakk om, eller i kraft av hvilken stilling mannen deltok på seminaret. Ei heller hvor mannen er bosatt.

– Det eneste jeg kan opplyse om er at han samarbeider med politiet for å oppklare misforståelsene, sier hun.

