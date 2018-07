17-åringen nekter straffskyld og motsatte seg fengslingen.

Den siktede 17-åringen i Sunniva-saken varetektsfengsles i to uker med brev- og besøkforbud. Fordi han er under 18 år, er dette maksimal tid i varetekt i løpet av én periode.

Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører i Jæren tingrett tirsdag klokken 13.30.

Det var 13 år gamle Sunniva Ødegård som ble funnet død ved Åvegen på Varhaug natt til mandag.

Ifølge NRK ankom den siktede rettssalen sammen med sin forsvarer, Tor Inge Borgersen, iført grå T-skjorte, grå jobbebukse og blå sko. I rettssalen satt også den siktedes mor.

– Jeg har ikke tenkt å si noe, sa Borgersen på vei inn i rettssalen.

Like etter fengslingsmøtet ble 17-åringen sendt til lege for undersøkelser. Politiet framstilte gutten for lege tirsdag ettermiddag for blant annet å få vurdert hans psykiske tilstand før han eventuelt ble varetektsfengslet.

Da 17-åringen ankom rettssalen i Jæren tingrett tirsdag ettermiddag, var han tilsynelatende preget, men fattet.

Kobles til innbrudd og brann



17-åringen er fra Varhaug og er norsk statsborger. Han er siktet på bakgrunn av tips og avhør i saken. Til tross for at den siktede 17-åringen og Sunniva begge kommer fra Varhaug og i samme aldersgruppe, har politiet ikke kjennskap til at de kjente hverandre.

Han meldte seg som vitne for politiet og nekter for å ha gjort det han er siktet for, men forteller at han har vært ved funnstedet.

Det er ennå uklart om åstedet for et mulig drap er det samme som funnstedet.

Det er heller ikke noe som så langt tyder på at siktede og avdøde kjente hverandre, eller at de var i samme omgangskrets.

Den siktede er kjent for politiet fra før av, men ikke for voldssaker. Ifølge NRK skal gutten være mistenkt for et innbrudd i Varhaug samme kveld og settes også i forbindelse med en brann på Varhaug ungdomsskole 7. juli i år.

Fakta: Dette vet vi om Sunniva-saken

Fakta om drapssaken på Varhaug: * Søndag kveld 29 juli gikk 13 år gamle Sunniva Ødegård, fra Varhaug på Jæren i Rogaland, hjem etter å ha vært på besøk hos en kamerat. * På vei hjem snakket Ødegård i telefonen med sin 14-år gamle kjæreste, ifølge kjærestens mor. * Klokken var omtrent 22.30 da linjen ble brutt, har kjærestens mor uttalt. * – Nå er jeg hjemme. Shit!, er det siste hun skal ha sagt før linjen ble brutt, ifølge moren. * Da hun ikke kom hjem til avtalt tid, gikk Ødegårds far ut for å lete etter henne i 23-tiden. * Ute i nabolaget traff han en politipatrulje som allerede var i området på et annet oppdrag, og sammen lette de etter 13-åringen. * Klokken 3.10 natt til mandag ble Ødegård funnet på en sti i et boligstrøk, om lag 150 meter fra der hun bor. * Funn på åstedet gjorde politiet betraktet dødsfallet som mistenkelig og satte i gang full drapsetterforskning, med bistand fra Kripos. * Tirsdag 31. juli opplyser politiet at en 17 år gammel gutt er siktet i saken. * 17-åringen meldte seg selv til politiet, men nekter for at han har gjort det han er siktet for. Han har fortalt at han har vært ved åstedet. * På kvelden tirsdag 31. juli ble 17-åringen varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Kilde: NTB og Nettavisen

FUNNSTED: Stien på Varhaug i Rogaland hvor Sunniva Ødegård ble funnet natt til mandag.

– Han skal ha vært involvert i innbruddet, men vi kan ikke gå inn på ytterligere detaljer. Men han er siktet etter omfattende etterforskning og vitneforklaringer, sier politiadvokat Herdis Traa i Sørvest politidistrikt til NRK.

Først avhørt som vitne



17-åringen har sittet i avhør mandag kveld og natt til tirsdag. Gutten ble først avhørt som vitne, men fikk etter hvert status som siktet.

Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangvei like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune klokken 03.10 natt til mandag.

Da hadde familien sammen med flere bekjente lett etter jenta siden 23-tiden på kvelden etter at hun ikke kom hjem som ventet etter å ha besøkt en venn. Politiet deltok også i letingen etter at en patrulje tilfeldigvis møtte dem som lette mens de var på et annet oppdrag i området.

Den 17 år gamle gutten gikk selv til politiet, men forklarte seg først som vitne. Siden har gutten blitt siktet for drapet, noe politiet sier er basert på omfattende etterforskning og vitneforklaringer.

