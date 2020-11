Den siktede i Evje-drapet ble anmeldt for trusler samme måned

Kvinnen som ble drept på Evje 30. oktober, Cansel Godek, anmeldte 1. oktober den nå drapssiktede mannen for trusler og ba om besøksforbud.

Politiet startet etterforskning som følge av anmeldelsen, men den nå drapssiktede mannen ble ikke ilagt besøksforbud.

Nå skal Spesialenheten undersøke saken.

– Når denne saken har fått et så alvorlig utfall, har Agder politidistrikt funnet det riktig å be Spesialenheten for politisaker om å vurdere om det er gjort noe straffbart i vår håndtering av anmeldelsen og begjæringen om besøksforbud, sier politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt i en pressemelding.

