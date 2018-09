Den tropiske stormen «Helene» sørger for farevarsel og sommervær i Norge

Meteorologisk Institutt har sendt ut farevarsel som følge av ankomsten til «Helene». Men den tropiske stormen bringer også med seg gode nyheter.

Søndag kveld og mandag morgen sendte Meteorologisk Institutt ut en drøss med farevarsler til vestlandet, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

På grunn av den tropiske stormen «Helene» sitt inntog mot de britiske øyer vil mye varme og fuktighet merkes i Norge.

- Ho kommer, ho, forsikrer statsmeteorolog Kristian Gislefoss om orkanen og utdyper konsekvensene her til lands:

- Det blir regn på vestlandet, rundt 50 millimeter hver dag framover nå, men akkurat i morgen blir det opphold og da spretter temperaturen opp. Vi forventer da temperaturer på 20 grader, og kanskje et par og 20 enkelte steder. Så det ser veldig lovende ut flere steder på tirsdagen, forsikrer han.

Et værkart Meteorologisk Institutt har lagt ut på Twitter viser att på til at temperaturen på det høyeste kan bli 24 grader.

Les også: Ekspert mener den tropiske stormen «Helene» vil påvirke været i Norge kraftig

Men så kommer uværet

Etter tirsdagens godvær får derimot pipa en annen låt flere steder, og Gislefoss advarer mot kraftige vindkast langs kysten.

- På onsdag og torsdag blir det mye vind på Vestlandet. På det meste kan det være opp til 35 meter vind i sekundet. Her blir det dermed både shorts og storm, oppsummerer meteorologen lattermildt.

Det ventes kraftig vind onsdag kveld og natt til torsdag på #Vestlandet. Vindkastene kan komme opptil 35 meter per sekund. Det tilsvarer vindkast på 126 kilometer i timen. pic.twitter.com/GfRANHLupU — Meteorologene (@Meteorologene) September 17, 2018

Det varierte været kommer derimot ikke til å prege norsk klima i lengre perioder. Ifølge Gislefoss kan vi forvente «normalt» vær igjen fra og med torsdag kveld.

PÅ VEI: Den tropiske stormen «Helene» (rød ring) er på vei mot de britiske øyer, noe som vil påvirke det norske klimaet. Stormen helt til venstre på satellitt-bildet er «Florence», som nylig herjet på USAs østkyst. Stormen i midten av bildet er «Isaac».

- Man kan jo også si at det vi får nå er vanlig høstvær, da det ikke har vært uvanlig med 20 grader i september. Men det som er litt spesielt med disse tropiske sonene er at det er av en litt annen kaliber enn vanlige lavtrykk. De har potensiale for å lage litt action, men for vår del blir «Helene» en eks-tropisk storm når den kommer over oss, sier han videre og forklarer:

- Da er den nemlig svekket såpass mye at den vil gjøre det vått og vindfullt, men merkes som en høststorm.

Lite påvirkning fra Florence

På spørmål om de to andre kjente stormene i henholdsvis Atlanterhavet og USA, «Isaac» og «Florence», kommer til å påvirke oss, kan Gislefoss berolige det norske folk.

- «Isaac» kommer bare til å gå rundt seg selv midt i Atlanteren før den dør ut. Når det gjelder «Florence» er hun nå død, men restene etter det lavtrykket skal ut i havet igjen. Forstyrrelsene, som vi kaller det, kommer til bli ført i retning oss, men det ser ut som den vil stoppe opp ved Island. Dermed berører den ikke oss i førsteomgang, forteller han.

Mens meteorologene fortsatt ikke er sikre på hvor vinden treffer hardest er det i hvert fall sikkert at Østlandet slipper de verste problemene.

Både tirsdag og onsdag er det nemlig meldt om grader opp mot 20-tallet på flere steder.

Mest sett siste uken