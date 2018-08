Denne reklamefilmen ble for skummel for Youtube

Filmen lurer seere til å skru lyden opp, og skremmer vannet av folk.

Reklamene på Youtube er kanskje lange for oss seere, men for menneskene bak reklamefilmene blir det kort tid å skulle fange vår oppmerksomhet på.

Du kan se reklamen øverst i saken.

De seks reklame-sekundene visste imidlertid menneskene bak filmen The Nun å utnytte. De har nå fått reklamefilmen sin fjernet fra Youtube etter å ha skremt vettet av seerne.

En Twitter-bruker så seg nødt til å advare mot reklamefilmen, som starter med at du ser et volumikon der lyden skrus ned. Advarselen, der brukeren Apple råder til å se bort eller skru ned lyden om du ser volum-ikonet på skjermen, er retviret 130,000 ganger og likt 145 000 ganger, ifølge Variety.com.

Også Youtube fikk med seg advarselen. De svarte på meldingen og fortalte at reklamen bryter med deres retningslinjer og ikke lenger vil vises.

Appreciate you bringing this to our attention! This ad violates our shocking content policy and it's no longer running as an ad. More info here: https://t.co/dOUocjUevh

The Conjuring-spinoffen The Nun har norgespremiere 21. september. Handlingen er lagt til Roma der en prest ved navn Fader Burke skal undersøke den mystiske døden til en nonne. Trailer til filmen kan du se nederst i saken.

this youtube ad for the nun almost gave me a heart attack



please turn down your volume or simply look away if ever this random ad pops up because it’s a jump scare 😔



you could just promote the movie without harming anyone @ wb pic.twitter.com/knvkwOQmDZ