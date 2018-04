UP gjør som europeiske kolleger og tar et krafttak for å stoppe fartssynderne.

Denne uken gjennomfører Utrykningspolitiet og politidistriktene et skippertak mot fartsovertredelser. Da blir det kontroller over hele landet.

- Vi prioriterer hovedveinettet, de strekningene med flest ulykker, og der vi får klager fra publikum, sier UP-sjef Roar Skjelbred Larsen til NRK.

Særlig onsdag vil du merke at politiet har et økt fokus på veiene. Det skjer samtidig med at TISPOL, det europeiske trafikkpolitisamarbeidet, gjennomfører en såkalt «Speedmarathon».

TISPOL-president Paolo Cestra sier at innsatsen handler om å forebygge.

- Vi vil at sjåførene tenker over den farten de velger, sier han ifølge tispol.org.

- Det er derfor vi oppfordrer landene og politistyrkene som deltar til å offentliggjøre informasjon på forhånd nøyaktig om de stedene hvor de blir kontroller. Vi vil inn i hodene på bilførerne, ikke lommebøkene, sier Cestra.

