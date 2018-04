Denne varme luften kan bety mer trøbbel: - Vi vurderer situasjonen veldig nøye

Regn og mildvær mot slutten av uken kan øke skredfaren betraktelig .

(Nordlys): Kombinasjonen av et lavtrykk nær Island og høytrykk over Tyskland gjør at det vil transporteres mye fuktig luft til Nord-Norge mot slutten av uken.

- Det blir fint vær i Troms i dag og onsdag. Utover kvelden i morgen skyer det imidlertid til, og det kan kanskje komme litt regn eller sludd, opplyser statsmeteorolog Rannveig Eikil ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Torsdag blir det overskyet, og det kan komme nedbør i form av regn eller sludd.

- Utover torsdagen komme det etter hvert en front inn og gir mer nedbør, først i Sør-Troms torsdag kveld. Deretter trekker dette seg nordover utover kvelden og natt til fredag. Det kan komme en del nedbør, sier Eikil.

Økt skredfare

Fredag vil sannsynligvis bli den fuktigste dagen i Troms denne uken. Da kan det komme så mye som 15-20 mm.

Den varme og fuktige luften vil føre til økt snøskredfare i Nord-Norge.

NVE satte tirsdag opp faregraden fra tre (betydelig) til fire (stor) i Nordland på torsdag. Onsdag vil skredekspertene avgjøre om de vil gjøre det samme for Troms på fredag.

- Hele Nord-Norge har et veldig dårlig snødekke. Når milværet trenger ned til de vedvarende svake lagene, kan det gå store skred. Spørsmålet er når vi vil få denne effekten. Enten er det mye regn eller mildvær over mange dager som får snømassene til å løsne, sier Emma Barfod, vaktleder for snøskredvarslingen i NVE.

- Utfordrende situasjon

Det har de siste dagene gått skred i hele Troms, først og fremst i solvendte fjellsider. Søndag ble en person tatt en et stort skred i Sjufjellet i Tamokdalen, uten å komme til skade.

- Det er en ufordrende situasjon. Og den kan bli ytterligere forverret de neste dagene. Vi vurderer situasjonen veldig nøye, og har tett dialog blant annet med med Statens vegvesen, sier Barfod.

