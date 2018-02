Derfor bør du ikke kjøre med boblejakke på

På vinteren er det nok mange som kjører bil med mye bekledning. Men det er ikke så lurt skal vi tro Tryg Forsikring.

– Kollisjonstester viser at bilbelte ikke fungerer optimalt hvis man har en tykk jakke på seg. Ved en oppbremsing eller sammenstøt vil kroppen bevege seg fremover mer enn hvis man ikke har jakke og dermed bilbelte tett inntil kroppen. Dette kan gi store utslag, selv i moderat hastighet, sier Espen Opedal, direktør i Tryg Forsikring.

Se saken i Fremover.no

Må brukes riktig

Videre viser de til tall fra Statens vegvesen der det kom fram at fire av ti drepte i bilulykker i 2016 ikke brukte bilbelte. Det anslås at bruk av bilbelte reduserer sannsynligheten for at fører og forsetepassasjerer blir drept med opptil 50 prosent.

– Det holder ikke å bare bruke bilbelte, man må bruke det riktig og ha det stramt over hoftene og skulderen. Med slakk blir kroppen kastet fremover ved sammenstøt og da kan du få et trykk over magen på flere hundre kilo. Det kan gi store indre skader, sier Opedal i en pressemelding.

Samtidig benytter han anledningen til å minne om viktigheten av at de voksne fester bilbeltene på barn. Det svenske forsikringsselskapet Folksam har gjennomført en kollisjonstest i 50 kilometer i timen med en dukke som tilsvarer et seks år gammelt barn. Det som kom fram der var et en voksen må sjekke at bilbeltet sitter slik det skal.

Færre kunne vært drept

– Statens vegvesen anslår at det trolig ville vært 30 til 40 færre drepte i trafikken hvert år hvis alle brukte bilbelte i bil og buss, alltid, skriver Tryg Forsikring.

Disse tallene illustrerer viktigheten:

Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 10 meter.



Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter.



Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 32 meter.



Hjelper ikke det kan du ha i bakhodet at det koster 1.500 kroner i gebyr dersom du blir tatt uten bruk av bilbelte i bil eller buss.

I 2017 omkom 107 mennesker i trafikken i Norge.



Det er 28 færre enn i 2016, og det laveste tallet på omkomne på norske veier på 70 år.



Flest dødsulykker var det i Hordaland, foran Akershus og Rogaland.



Vegvesenets foreløpige tall viser at det var 76 menn og 31 kvinner som omkom. Over halvparten av de omkomne var menn over 45 år.



Prognoser fra Statens vegvesen viser at vel 620 personer ble hardt skadd i trafikken i Norge i 2017.



Se flere saker i Fremover.no

Mest sett siste uken