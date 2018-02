Derfor bytter hun ut Siv Jensen og Frp:  - Erna har stilt seg på varslernes side

Utbryterne i Østfold blir beskyldt for å ville sverte Fremskrittspartiet. Slik svarer de.

OSLO (Nettavisen): Stortingsrepresentant Helge André Njåstad og leder for Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg beskylder i NRK utbryterne i Østfold for å bruke Ulf Leirstein-saken til å sverte partiet.

- Trist å høre Njåstads reaksjon

- Det er trist å høre Njåstads reagere på denne måten på et så alvorlig tema, sier en av utbryterne, Frederikke Stensrød, til Nettavisen.

Hun er varaordfører i Råde kommune og var fram til søndag medlem i Fremskrittspartiet. Nå har hun og ni andre i kommunestyregruppa byttet ut Siv Jensen og Fremskrittspartiet med Høyre og Erna Solberg. Til Fredrikstad Blad uttalte de søndag at de har fått nok av ukulturen og gjør dette av hensyn til ungdommene. Beslutningen kommer som en reaksjon på Fremskrittspartiets håndtering av Ulf Leirstein-saken i fylkeslaget og sentralt.

Den mangeårige Frp-representanten Ulf Leirstein fra Østfold trakk seg tidligere i år fra sine verv i stortingsgruppa og innrømmet å ha utvist dårlig dømmekraft etter at NRK avslørte at han hadde sendt eposter med porno til unge gutter i FpU, samt tekstmeldinger til en kvinne om at han ønsket å ha trekantsex med en 15 år gammel gutt i ungdomspartiet.

- Njåstads uttalelser kan se ut som et forsøk på å ta fokus bort fra det denne saken handler om. De som nå har meldt seg ut er folk som har brukt av sin fritid, vist samfunnsengasjement og idealisme i partiet i en årrekke. Selv har jeg vært med i Fremskrittspartiet i 15 år. Noen har vært med siden partiet ble startet. Vi går til dette skrittet fordi vi vil være voksne stemmer og vise at vi er stolte av de som tør å varsle. Dette er et signal til alle ungdom, ikke bare i Fremskrittspartiet, men i alle partier og organisasjoner om at vi tar dette på alvor, sier Stensrød til Nettavisen.

- Har forsøkt å gå tjenestevei

- Hva kunne partiledelsen i Fremskrittspartiet gjort annerledes for at dere skulle blitt værende i partiet?

- Nå har vi tatt avgjørelsen og vi har ikke noen påvirkning. Vi har forsøkt å gå tjenestevei med dette, men konstaterer at det er uenighet om hvordan dette bør håndteres.

Det er fem av de faste representantene i Råde kommunestyre som nå har meldt seg ut av Fremskrittspartiet og inn i Høyre. I tillegg er det vararepresentanter. Stensrød sier utbryterne ikke ønsket å fortsette som partiløse og peker på at Høyre og Fremskrittspartiet samarbeider godt både lokalt i Råde og på nasjonalt plan, men trekker også fram Høyres håndtering av varslersakene i eget parti.

- Erna har stilt seg på varslernes side

- Hva er det Høyre har gjort annerledes i sin håndtering av varslersakene?

- Jeg føler at Høyre har tatt varslerne mer på alvor, og statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har tydelig stilt seg på varslernes side, sier Stensrød.

