Derfor er det så mange fluer i sommer

I varmen vokser fluer fire ganger raskere.

Har du irritert deg litt ekstra over alle fluene som surrer rundt i stua di i det siste?

Det kan tenkes at irritasjonen kommer av at det faktisk er flere fluer enn vanlig. For akkurat som mange andre insekter, trives fluene ekstra godt i varmen, melder danske DR.

Fire ganger raskere



Fra et flueegg blir til en voksen flue, går det normalt sett to måneder. Men med den varmen vi har hatt i store deler av landet den siste tiden, tar det kun to uker fra et egg blir til en voksen flue.

Når man i tillegg legger til at en voksen hunnflue legger rundt 1.000 egg før hun dør, så sier det seg selv at det blir mange fluer. Flueeggene klekkes som regel i gjødsel fra husdyr, men kommer inn i husene våre via dører og vinduer.

- Insekter formerer seg voldsomt ekstremt i forhold til hva de pleier. Når det er så varmt utvikler fluene seg fire ganger raskere enn de bruker, sier Claus Schulz, teknisk sjef hos skadedyrsselskapet Rentokil i Danmark, til DR.

Forebyggende tips



På verdensbasis finnes det over 120.000 fluearter. Husfluen er en av de mest velkjente fluene, og de blir 5-8 millimeter lange. Husfluer kan være plagsomme, selv om de som regel er helt ufarlige.

Noen arter kan imidlertid overføre sykdommer som salmonella og E. coli.

Rentokil har en rekke tips hvordan man kan holde fluene borte:

Lukk vinduer og dører, eventuelt steng lyset inne ved bruk av persienner og gardiner.

Bruk myggnett på vinduene, spesielt på kjøkkenet.

Dekk til maten og rydd bort matrester.

Ha tette lokk på søppelkassene.

Fjern døde fluer.

Rydd opp etter eventuelle kjæledyr.

Ikke la vann bli stående i for eksempel vannkanner.





