Derfor er du så sliten etter du har hatt ferie

- Det tar tid å komme seg opp i turtall igjen etter en god ferie, sier stressforsker Are Holen.

Du har hatt tre uker ferie, med late morgener, strandliv og smøring av solkrem som dagens mest krevende gjøremål. Kanskje har du til og med greid å koble helt av, med avslått mobiltelefon og jobb-mailen på autoreply?

Da bør du i så fall være godt rustet til jobbstart etter ferien. Du har jo tross alt ladet batteriene i tre uker!

Men for mange så blir det ikke helt som forventet å komme tilbake på jobb etter ferien. Den første dagen kjenner du deg nærmest utslitt før lunsj, og du forstår ikke helt hvordan du skal komme deg gjennom dagen. De fulladede batteriene kjennes plutselig helt tomme ut, og du har glemt både morgenrutiner og passord til samtlige systemer.

- Å føle man er mer sliten etter ferien enn før, er en helt normal følelse. Dette handler om treghet. Det tar tid å komme i gang, spesielt etter en lang og god ferie. Da er stressnivået lavt, og alt går langsommere, sier Are Holen, stressforsker og professor ved NTNU, til Nettavisen.

Holen understreker at det tar noen dager, og kanskje uker, før man kjenner på de helsemessige godene ved å ha hatt ferie.

- Det tar tid å komme opp i turtall igjen. For noen tar det ei lita uke, mens andre trenger to-tre uker på å komme tilbake, og det er først da man kjenner hvor godt det har vært med ferie.

Stress kan være bra



Holen har forsket på stress siden 80-tallet, og understreker at det, til tross for hva mange kanskje tror, er positivt å ha litt stress i kroppen.

- Etter ferien kommer man etter hvert opp i et høyere stressnivå, og da snakker vi altså om et positivt stressnivå. Dette handler jo om å få slått på den mekanismen som gjør at kroppen går fra å være veldig avspent til aktivert.

Mange opplever at man på enkelte feriedager får gjort svært lite. Mens man vanligvis får tid til å levere i barnehagen, jobbe åtte timer, hente barna, spise middag, vaske klær og jogge seg en tur før kvelden kommer, så blir det å skulle skifte på senga og lage middag plutselig mer enn nok å ha på «to do»-lista midt i ferien.

STRESSFORSKER: Are Holen ved NTNU har forsket på stress i over 30 år.

- Det er veldig deilig for kroppen å ha ferie og tillate seg å bruke lang tid på å få gjort svært lite, men når man da skal tilbake til hverdagen så trenger kroppen en viss tid på den omstillingen.

Avliver ferie-«myte»



- Mange spøker jo med at det nesten er dumt å ta ferie fordi man blir så sliten etterpå. Er det likevel viktig å ta seg fri noen uker?

- Absolutt. Vi trenger å fylle opp reservelageret, og det kan ta tre-fire uker etter vi er tilbake i jobb før vi merker hvor godt det er å ha fylt det opp. Tre uker ferie er optimalt for å få ladet batteriene skikkelig. Tar vi det, greier vi å holde det gående mye lenger enn om vi hadde droppet ferien.

Ulike typer stress



Det finnes imidlertid unntak. Enkelte tåler å jobbe mye og ha et relativt høyt stressnivå i kroppen over lang tid, mens andre har mer behov for jevnlige pauser fra hverdagsstresset.

- Noen tåler å droppe ferien, men de aller fleste av oss oppdager at det kan fungere i noen år, men så merker man at man blir sliten og, i verste fall, utbrent. Kanskje greier man å gjennomføre de daglige rutinene, men merker at man mangler den kreative lysten som var der før, sier Holen.

I tillegg er det viktig å skille mellom de ulike typene stress. Én ting er å oppleve stress fordi hverdagen er fylt med litt for mange, og ofte selvvalgte, aktiviteter. Noe annet er å kjenne på psykisk stress, altså vanskelige tanker og problemer som surrer rundt i hodet 24 timer i døgnet.

- Hvis det er snakk om den første typen stress, så handler det jo bare om å måtte avstå fra enkelte lystbetonte aktiviteter for en periode, så senker stressnivået seg. Men er det snakk om følelsesmessig stress, så brenner du opp reservene på en helt annen måte. Da må man forsøke å finne løsninger på konfliktene, og da hjelper det nok ikke å bare ta ferie.

Jobb, trening og sunt kosthold



Selv om det å kjenne seg tom for energi etter første arbeidsdag etter ferien er veldig vanlig, har stressforsker Holen likevel noen råd for å gjøre overgangen fra ferie til hverdag best mulig:

- Du må begynne gradvis. Du kan kjenne deg full av energi, men så snart du faktisk begynner å gjøre noe, så forsvinner den energien ganske raskt. Så du bør tillate deg en gradvis tilvenning til hverdagen igjen, sier Holen, og fortsetter:

- Mange legger altfor store forventninger på seg selv etter ferien. Man skal liksom jobbe, trene og spise sunt - og begynne med alt på én og samme dag. Det sier seg selv at det ikke går, det blir en urimelig oppstart.

Det viktigste rådet fra mannen som har forsket på stress i over 30 år, handler om å finne en god balanse i hverdagen gjennom hele året. Dette gjelder både på ukesbasis, med fem dager jobb og to dager fri, men også fra dag til dag.

- Man bør ha åtte timer med jobb, åtte timer med fritid, hvor man gjør hyggelige ting og soser litt rundt, og deretter rundt åtte timer søvn. Det er en god døgnsyklus, avslutter Holen.

