Derfor hadde ikke Jonas Gahr Støre lenger tillit til Trond Giske

Ulikt maktforold og ulik alder til kvinnene Giske skal ha seksuelt trakassert var blant årsakene til at tilliten røk.

YOUNGSTORGET, OSLO (Nettavisen): Søndag kveld ble det kjent at Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet (Ap), og at han i tillegg stiller plassen sin som finanspolitisk talsperson til disposisjon.

Mandag var det ordinært sentralstyremøte i Ap, hvor Støre hadde en redegjørelse for saken. Under pressekonferansen, etter møtet, listet partileder Jonas Gahr Støre opp fire årsaker til at han ikke lenger har tillit til Giske i sentrale verv i Ap:

Handlingene til Giske er ikke forenelig med partiets verdier og regelverk.



Det skal ha vært ubalanse i maktforhold mellom Giske og kvinnene han er beskyldt for å ha seksuelt trakassert.



Forskjell i alder. I noen av tilfellene skal det være snakk om uønsket seksuell oppmerksomhet mellom en mann i 40-årene og yngre kvinner.



Aps historie. Gjennom historien har aprtiet gjennom politiske prosesser kjempet mot at personer for utøvet urimelig makt mot andre. Ap har gitt kvinner og menn frihet og trygghet.





LES OGSÅ: Jonas Gahr Støre: - Nødvendig og riktig av Giske å gå

Dokumentasjon bekrefter varsleres versjon

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre bekrefter at Trond Giske bestrider noen av varslene som er kommet mot ham.

Under pressekonferansen mandag sa Støre at dokumentasjonen Arbeiderpartiet har hentet inn, i hovedsak bekrefter varslernes historie. På spørsmål fra pressen bekreftet han at Trond Giske har bestridt noen av varslene i de samtalene han har hatt med Giske.

Han sa også at ingen av varslene er anmeldt.

– Meg bekjent er det ingen av sakene som er anmeldt etter straffeloven, og jeg har heller ikke gitt noe slikt råd, sa Støre på spørsmål fra Nettavisen.

Nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, tror ikke uroen i partiet legger seg selv om Giske har trukket seg som nestleder.

Sentralstyremedlem Trond Giske på vei til Aps sentralstyremøte på Youngstorget dagen etter valgnederlaget.

Manag ble det også kjent at fylkesledere i Ap er splittet i synet på om nestleder Hadia Tajik kan være eneste nestleder i partiet. I vedtektene står det at de kan ha én nestleder.

Det er åpenbart at Støre og Giske kommuniserer ulikt innhold, og dramatikken fortsetter. I en pressemelding sendt ut søndag kveld, fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, kom det frem at han selv hadde rådet Giske om å trekke seg. Dette avviser den tidligere nestlederen.

– Jeg har ikke diskutert dette med Jonas siden 1. nyttårsdag, da vi ble enige om min midlertidige fratredelse, svarte Giske til NTB.

Trakk seg av hensyn til Ap

I Facebook-innlegget skriver Giske at hovedgrunnen til at han går av, er at belastningen på ham og hans familie etter hvert ble for stor, og at det ble umulig å stå i presset de har vært under de siste ukene.

Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Bildet er fra pressekonferansen forrige uke.

– Det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn, skriver han.

– Den andre grunnen er hensynet til Arbeiderpartiet og det viktige arbeidet vi har foran oss, skriver Giske videre i innlegget, der han også takker for støtte og omsorg.

Det har stormet rundt Giske siden Dagens Næringsliv i midten av desember publiserte den første artikkelen om at flere i partiet hadde varslet partiledelsen om upassende oppførsel fra Giske. Flere av episodene skal ha skjedd i hans tid som statsråd.

I romjula kom det inn flere varsler. 1. januar ble Giske «fritatt» fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid, før han altså trakk seg søndag. Giske har vært sykmeldt siden 22. desember. Dagen før beklaget han det han hadde påført andre kvinner i Dagsrevyen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Vil gi sin versjon

I sin begrunnelse skriver Giske også at han vet at mange i partiet er fortvilte over at man ikke får jobbet med politikk.

Hadia Tajik er foreløpig eneste nestleder i Ap. På vei inn til mandagens sentralstyremøte sa hun at det var en klok beslutning av Trond Giske å trekke seg som nestleder.

– Jeg håper min beslutning gjør at medlemmer og tillitsvalgte igjen kan bruke kreftene på å skape det samfunnet vi brenner for, skriver han.

Samtidig håper han beslutningen vil føre til en god behandling av varslene.

– Jeg ser fram til å gi min versjon av sakene. Min situasjon som sykmeldt har så langt gjort det umulig å bidra til dette. Jeg vil svare på spørsmål som er stilt og imøtegå det jeg mener er uriktig, skriver Giske, som igjen ber om unnskyldning for ting han har gjort som har medført ubehag for andre.

– Jeg har ikke alltid vært bevisst nok på egen rolle i alle situasjoner, særlig uformelle og private. Det er jeg lei meg for.

Utvalg skal granske Ap-rutiner

Sentralstyret i Arbeiderpartiet bestemte mandag at et eget utvalg skal se på hvordan partiet håndterer påstander om seksuell trakassering.

Utvalget skal ledes av tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth, opplyste partisekretær Kjersti Stenseng på Arbeiderpartiets pressekonferanse mandag ettermiddag. Lønseth er i dag partner i konsulentselskapet PwC og leder granskingsenheten der.

– Utvalget skal se på dagens rutiner for seksuell trakassering og se på de rutiner og prosedyrer vi har for å følge opp på en god måte og for å ha en god beredskap i framtiden, sa Stenseng.

Utvalget skal ha kort frist for å levere sitt arbeid, understreker partisekretæren.

Mest sett siste uken