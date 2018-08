Designer Ilse Jacobsen: - Jeg er ikke oppdratt til å kalle meg syk hvis jeg er tett i nesa

Motedesigneren mener mange dansker utnytter sykelønnssystemet. Men sykefraværet i Danmark er nesten halvparten av det vi ser i Norge.

- Jeg er ikke oppdratt til at man er syk hvis man er tett i nesa. Det vet mine medarbeidere godt.

Det sier den danske motedesigneren Ilse Jacobsen i et intervju med danske P1 Morgen. Jacobsen er en anerkjent skandinavisk designer, best kjent for gummistøvler og regnfrakker.

Selskapet Ilse Jacobsen Hornbæk omsetter for millioner, og 57-åringen har forhandlere over hele verden. Med tanke på at businesseventyret startet i en liten butikk på 33 kvadratmeter, så tyder mye på at Jacobsen vet sitt om verdien av hardt arbeid.

Selv lider hun av leddgikt, men mener jobben har holdt sykdommen i sjakk. Hun understreker imidlertid at det er lov å ta en sykedag hvis man faktisk er syk, men mistenker at mange utnytter systemet.

- Man kan gå til legen og melde seg syk i tre måneder. Nå er det mange som er syke og sliter med stress, og de har behov for hjelp. De skal få støtte, så vi bruker pengene våre på det, sier Jacobsen, og fortsetter:

- Men det er også mange som snylter på den kontoen.

Mest sykefravær i Skandinavia



Jacobsen uttaler seg på vegne av danskene, men sammenlignet med oss nordmenn, har danskene relativt lavt sykefravær.

Nordmenn topper nemlig sykefraværsstatistikken i Skandinavia, med 14,8 dager sykefravær i året i gjennomsnitt. Svenskene har 11,9 dager, mens danskene ligger på 8,5 dager i snitt per år.

KLAR TALE: – Selvsagt er ikke nordmenn mer syke enn svenskene og danskene, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

LES OGSÅ: Verdens beste sykelønn gir verdens høyeste fravær

Virke-sjef, Vibeke Hammer Madsen, er ikke i tvil om hva som er årsaken, nemlig ulikhetene i sykelønnsordningen.

– Selvsagt er ikke nordmenn mer syke enn svenskene og danskene. Det er nødt til å være forskjellene i sykelønnsordningen som er den viktigste årsaken, sier Virke-sjef, Vibeke Hammer Madsen, til VG.

Vil justere ordningen



Debatten rundt den norske sykelønnsordningen blusser stadig opp, uten at det så langt har resultert i noe annet enn høy temperatur mellom politikerne.

I sammenheng med ordningens 50-årsjubileum, skrev Civita-leder Kristin Clemet et innlegg i Aftenposten der hun argumenterte for at ordningen bør justeres.

«Hensikten er ikke å tvinge syke mennesker til å jobbe, men å få mennesker raskere tilbake i jobb når de er friske nok og når det kan være helsebringende å jobbe. Problemet i Norge er ikke at vi er for ofte borte fra jobb på grunn av sykdom, men at vi ofte er borte lenger enn nødvendig,» skriver Clemet.

At langvarig sykefravær er et stort problem i Norge, får man stadig bevis på. I 2017 vant fire ulike arbeidsgivere frem i retten med å si opp ansatte med svært høyt sykefravær.



Elin Ørjasæter, førstelektor ved Høyskolen i Kristiania, mener det har skjedd en holdningsendring i Norge når det gjelder sykefravær.

- Mange arbeidsgivere har fått nok av å måtte ta ansvaret for sykefravær som åpenbart burde vært samfunnets ansvar, uttalte Ørjasæter til Nettavisen i vinter.

«Tredagers» ikke problemet



En gjenganger i debatten er det såkalte «tredagers»-fraværet, og mulige måter å forhindre det på. Man kan nemlig kun benytte seg av egenmelding i inntil tre kalenderdager om gangen før man må ha sykemelding fra lege, og teorien har derfor vært at mange tar seg en tredagers uten å egentlig ha så mye mer enn lett hodepine.

Clemet argumenterer imidlertid for at det ikke er tredagersfraværet som utgjør det største problemet.

«Rent økonomisk er ikke dette korttidsfraværet det mest tyngende. Det egenmeldte fraværet utgjør godt over halvparten av sykefraværstilfellene, men under 15 prosent av alle sykefraværsdager.»

Venstre står alene

Et av forslagene når det har vært snakk om å justere sykelønnsordningen, har vært å innføre karensdager, som betyr at arbeidstakerne ikke har krav på sykepenger de første fraværsdagene. I tråd med det Clemet argumenterer for, har mange politikere landet på at det ikke vil være spesielt effektivt å innføre karensdager, da det er det langvarige sykefraværet som virkelig koster penger.

ALENE: Sveinung Rotevatn og Venstre står alene på Stortinget om å ønske å endre sykelønnsordningen.

På Stortinget er det kun Venstre som ønsker å endre sykelønnsordningen. Partiet har foreslått å kutte lønnsutbetalingen ved sykdom, men forslaget har så langt ikke gått gjennom.

Statsminister Erna Solberg har sagt at det ikke vil bli aktuelt å røre sykelønnsordningen i denne stortingsperioden.

Nesten alle ungdomspartiene stiller seg bak et forslag om å revurdere ordningen.

Mest sett siste uken