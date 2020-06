Det blir ekstraordinært fylkesstyremøte i Oslo Frp

Etter krav fra politisk nestleder i fylkeslaget kaller Oslo Frp-leder Geir Ugland Jacobsen inn til fylkesstyremøte.

– Jeg ser nå at det er såpass mange som ønsker et slikt møte, så da har jeg valgt å kalle inn til det. Vi har ikke satt tidspunkt ennå, men det blir i nærmeste framtid, sier Jacobsen til TV 2.

Tidligere tirsdag sa Jacobsen at han ikke så behovet for et slikt møte.

Åpner for å vrake Jensen

Kravet kom fra politisk nestleder Andreas Meeg-Bentzen, etter at han ble kjent med at Geir Ugland Jacobsen i Finansavisen og senere i et TV 2-intervju åpnet for å vrake partileder Siv Jensen fra førsteplassen på stortingslista i 2021 og ville ha utfordrere til partiledervervet.

– Jeg har nå snakket med organisatorisk nestleder, og vi ser behovet for å kalle inn til et ekstraordinært fylkesstyremøte for å få klarhet i situasjonen, sa Meeg-Bentzen tirsdag formiddag.

Han mener styret må få vite hva Ugland Jacobsen mener og at meningene til andre i styret må få slippe fram.

– Det er en alvorlig situasjon vi står i, sier Meeg-Bentzen.

– Ikke akseptabelt

Ugland Jacobsen åpnet lørdag for å vrake partilederen.

– Jeg er usikker på Siv. Hun har vært en god partileder, men når det gjelder politisk retning er vi ikke overlappende. Sånn sett sier jeg at hun nå kanskje står på førsteplass, og da kan det hende hun fortsetter, men ingenting er avgjort, sa han.

Jensen beskrev senere utspillet som «ikke akseptabelt».

Ugland-Jacobsen har i lengre tid frontet at partiets politiske linje bør dreies i en nasjonalliberalistisk retning. Dette ble heller ikke tatt godt imot hos Jensen, som ga beskjed om at hun forventer at lokallaget innordner seg det politiske retningsvalget som har forankring i landsmøtet.

Diskusjonen har ført til at flere av Frps lokallag har bedt sentralstyret om å legge ned Oslo Frp.

– Når Oslo Frp utad fronter en annen politisk retning enn den landsmøtet har vedtatt, så bidrar Oslo Frp til en svært unødvendig splittelse i partiet, heter det i et opprop som blant andre fylkeslederne i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag skal ha stilt seg bak. .

