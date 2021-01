Gjennom hele natten har det blitt kjørt inn grus og stein for å kunne stabilisere veien inn til skredområdet i forbindelse med redningsarbeidet i Gjerdrum.

Lastebiler har kjørt fram og tilbake ved skredområdet gjennom natten, skriver Romerikes Blad.

– Disse har kjørt inn stein og grus for å stabilisere veien inn til skredet slik at vi kan få plass en brolegger fra Forsvaret. Broleggeren vil bli brukt for at vi skal komme oss inn til et eller flere hus inne i skredet. Slik at vi kan gå inn med mannskaper for å gjøre søk, sier innsatsleder Roy Alkvist.

Fredag skal nødetatene ta seg ned til et hus i den nedre delen av skredområdet.

