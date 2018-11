Det hoper seg opp med hjertesyke på Kalnes – sender 600 pasienter til Oslo

Sykehuset Østfold vil i løpet av året ha sendt mer enn 600 hjertesyke til kontroller og undersøkelser i Oslo, skriver Fredriksstad Blad.

– Et grep for å holde ventelistene nede, sier avdelingsleder Anette M. Siebenherz til avisa.

Hun sier at sykehuset har sett seg nødt til å kjøpe tjenester fra andre for å holde tritt med den voldsomme pågangen av pasienter.

– Vi har merket en stadig større pågang av pasienter til hjerteavdelingen de siste årene, og for at man ikke skal måtte vente i mange måneder for å få en undersøkelse eller kontroll, så har vi kjøpt tjenester av Aleris på Frogner i Oslo, sier avdelingslederen.

I praksis betyr det at 600 hjertepasienter fra hele Østfold må til Oslo og ikke Kalnes for å gjennomføre undersøkelser og kontroller.

– Det er spesielt pasienter som trenger ekko-undersøkelser (ultralyd av hjertet) det har vært et veldig press på, og dette er ikke spesielt for Østfold, sier hun.

Hun presiserer samtidig at nye pasienter og akutt hjertesyke fortsatt skal behandles ved Kalnes.

Hjerteavdelingen ved Sykehuset Østfold har vært gjennom et krevende år. Det toppet seg da avdelingen fikk sterk kritikk fra Fylkesmannen etter en tilsynssak om uforsvarlige forhold.

– Vi har hele tiden vært opptatt av å komme med tiltak som skal bedre situasjonen. Vi er ikke i mål ennå, men vi ser at det gradvis er en bedring i situasjonen, sier avdelingsleder Anette M. Siebenherz.

(©NTB)

Mest sett siste uken