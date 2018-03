Det meste var galt på dette vogntoget - så prøvde sjåføren å lure kontrollørene

Vanlig gods var ikke sikret godt nok, og farlig gods sto klemt mellom annet gods. I tillegg forsøkte sjåføren å lure kontrollørene.

STORFJORD (Nordlys): En fører av et utenlandsk vogntog ble stanset på E8 i Skibotndalen natt til onsdag. Utekontrollen til Statens vegvesen avdekket aktivt brudd på døgnhvile, daglig kjøretid, samt ikke avviklet ukehvile.

- Fører foreviste i tillegg en togbillett som ikke er ekte, forteller de etter aksjonen.

For ei uke siden ble en annen sjåfør tatt på fersken da han prøvde seg på togbillett-trikset, og dette var første gang utekontrollen med sikkerhet tok en sjåfør for dette:

- Vi har sett det før, men ikke kunnet verifisere det med sikkerhet om togbillettene var ekte eller ikke. Men vi fikk mistanke om det her, og via våre kontakter i Sverige fikk vi nå for første gang bekreftet at det ikke var en ekte billett, sier fagkoordinator Roger Furumo i utekontrollseksjonen i Statens vegvesen region nord.

Nå har de altså tatt enda en sjåfør for dette.

Sjåføren fikk et forelegg på kroner 12.000 gitt av politiet, og ble pålagt hvile.

Men det var var mer som ikke var som det skulle med transporten:

- Samme transport var opplastet med stykkgods, som ikke var tilstrekkelig sikret og ADR-gods (farlig gods) var stuvet i mellom annet gods, slik at dette sto klemt med fare for lekkasjer, forteller de etter kontrollen.

Dermed ble det gitt bruksforbud og omlasting av godset, samt krav om sikring av stykkgods.

