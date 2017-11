Dette bildet kan ha utløst den væpnede aksjonen

Personen på bildet står med et våpen og teksten i meldingen er: - Kantina i morra?

BODØ (Avisa Nordland): Flere kilder an.no har snakket med stiller spørsmål om det er dette bildet som fikk politiet til å aksjonere i Bodø.

En rekke yngre bodøværinger har mottatt skjermdump av dette Snapchat-bildet, skriver Avisa Nordland.

– Det kan vi ikke kommentere, sier etterforskningsleder Knut Waldemar Solli.

Også stabssjef Bent-Are Eilertsen vil heller ikke si noe om dette.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier han til avisen.

Ifølge våpenkyndige kilder an.no har snakket med er det trolig en softgun som personen på bildet holder.

De tre skoleelevene som ble pågrepet for trusler om skoleskyting i Bodø er løslatt. Elevene har forklart at de ikke hadde til hensikt å skade noen.





Fakta softgun

En softgun (ofte kalt airsoft) er et skytevåpen som skyter små runde plastkuler som veier 0,12-0,40g, og har en diameter på 6 eller 8 mm.

I Norge kan hvem som helst over 18 år kjøpe, eie og bruke en softgun. Personer under 18 år kan bruke softgun under oppsikt av en over 18 år, men kan ikke kjøpe eller eie, skriver Avisa Nordland.

Man kan få dispensasjon fra aldersgrensen hvis man er over 16 år og aktiv medlem i et skytterlag eller skytterklubb tilsluttet Norges Airsoft Forbund, eller bestått jegerprøven.

Tidligere torsdag kom nyheten om at politiet har pågrepet tre menn som de mener har vært involvert i trusler om å gjennomføre en skoleskyting på Bodø videregående skole.

Løslatt fra varetekt

Politiet mottok meldinger om trusselen klokken 12.30. Rundt klokken 14.00 aksjonerte politiet mot tre leiligheter i Bodø.

De tre siktede elevene er løslatt fra varetekt, melder TV 2.

– Politiets etterforskning har i kveld avdekket at det ikke er noe som tyder på at de tre siktede skoleelevene hadde intensjon eller planer om å gjennomføre trusselen, sier krimsjef Knut Waldemar Solli ved Bodø politistasjon i en pressemelding.

Nordland politidistrikt opplyser torsdag kveld at de tre siktede er løslatt fra politiets varetekt.

Her kan du lese flere nyheter fra Avisa Nordland.

Mest sett siste uken