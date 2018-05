Dette blir vær-vinnerne på 17. mai

17. mai kommer to dager for sent i store deler av landet.

Det deilige sommerværet man har fått kjenne på kroppen den siste tiden avtar onsdag i både nord og sør, dagen før nasjonaldagen torsdag. I tillegg er det meldt nedbør i store deler av landet.

De eneste fylkene som klarer å holde på sola frem til 17. mai blir Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i vest, som stikker av som soleklare vær-vinnere på Norges nasjonaldag, ifølge Per Egil Haga ved Meteorologiske institutt.

- I sør får vi et væromslag i løpet av onsdagen, da er det kjøligere luftmasser som kommer inn over den sørligere delen av landet og det blir gråere vær og en del regn. Dette været kommer til å fortsette torsdag og temperaturene i sør vil synke ned til 12-14 grader, informerer meteorolog Per Egil Haga til Nettavisen.

Husk Paraply

Haga påpeker at det sannsynligvis vil bli regn og under 10 varmegrader i Trøndelag på 17. mai og oppfordrer innbyggerne til å ta med paraplyen ut i togene.

- Jeg ville absolutt funnet frem klær, eller ting som tåler nedbør, selv om det ikke blir så alt for mye av det. Det eneste stedet som slipper nedbør er som sagt de tre nevnte fylkene i vest. Det ventes også et betydelig fall i temperaturene fra det fine, sommerlige været. På Østlandet og i Sør-Norge vil varmegradene synke ned til 12-14 grader, mens det vil bli rundt 8-10 varmegrader ved Trøndelag, forklarer Haga.

Haga melder at det vil bli noenlunde likt vær i nord, som i sør, på 17. mai, med unntak av Øst-Finnmark, hvor det ventes pent vær.

MELDER REGN I HOVEDSTADEN: Det kan være lurt å ta med paraplyene i 17. maitoget i år.

Varmt mandag



De første dagene kommende uke er dog meldt helt fantastiske, og Haga estimerer at man kan slikke sol både mandag og tirsdag, særlig i den sørlige delen av landet.

- Været i starten av uka blir ganske så bra. Det blir pent vær og høytrykk som dominerer her i sør, med skikkelig sommerlige temperaturer. Ved enkelte steder blir det cirka 25 varmegrader, men det kan kanskje komme en og annen ettermiddagsbyge, advarer Haga.

Meteorologen melder også at det ser ut til at det blir fint vær i nord også mandag, men at det vil bli gråere allerede utover tirsdagen og muligheter for regn.

