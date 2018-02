Dette er «Farmen kjendis»-kontrakten

Tidligere Farmen-deltakere reagerer på forskjellsbehandling.

Det er kun ti dager igjen til finalen i «Farmen kjendis», og TV-seerne venter i spenning på å få vite hvem av deltakerne som står igjen som vinner - og som kan ta med seg en splitter ny bil til 450.000 kroner hjem.

Men for «Farmen kjendis»-deltakerne, er bilen langt fra den eneste gulrota for å være med i realityserien. Ifølge Dagbladet blir deltakerne premiert med store honorarer gjennom TV-oppholdet, og flere av deltakerne skal ha mottatt i overkant av 200.000 kroner for deltakelsen.

Ulikt beløp etter kjendisstatus



«Farmen kjendis» er produsert av produksjonsselskapet Strix. Dagbladet har fått tilgang til en av deltakerkontraktene, hvor betalingen er omtalt på følgende måte:

«Fullførelse av første opptaksuke godtgjøres med NOK 75 000. Deretter godtgjøres hver fullførte opptaksuke med NOK 25 000 (...) Utover vederlaget angitt over, dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste for deltakeren eller andre indirekte tap».

Deltakerne skal få ulike beløp i honorar, etter hvor høy kjendisstatus vedkommende har.

Kontraktene inneholder også regler om at deltakerne ikke har lov til å trekke uttalelser eller handlinger, at de er forpliktet til å følge produksjonsselskapets instrukser og at de må delta i konkurransen «etter beste evne».

Det kanskje viktigste er likevel å ikke bryte taushetsplikten, altså ikke røpe eller spre hemmelig programinnhold. Deltakerne må også tegne ulykkesforsikring med produksjonsselskapet.

Farmen-deltakere reagerer



Tidligere «Farmen»-deltakere har reagert på måten «Farmen kjendis»-deltakerne blir behandlet på. De mener blant annet at kjendis-deltakerne får mye mer mat enn det de fikk.

Camilla Cox Barfot (31) på Facebook, som deltok i Farmen i 2017, fikk utløp for sin frustrasjon i et Facebook-innlegg 21. januar:

«Det er nesten provoserende stor forskjell på Farmen kjendis og vanlig Farmen. De får jo alt de peker på. Vi fikk ikke så mye som en smule ekstra».

CAMILLA deltok i Farmen 2017.

– Egentlig bryr jeg meg ikke om forskjellene, men Farmen kjendis skal jo også være kampen for tilværelsen. Når kjendisene er der seks uker, får betalt og får mange goder, så blir det ikke en kamp i det hele tatt, sier Camilla til TV 2.

Hun får støtte fra fjorårets Farmen-vinner, Halvor Sveen (47).

– De får latterlig mye mat. Når de har så mange egg at de kan kaste på blink, så er det noe som er galt, sier Halvor, som selv gikk ned nesten 20 kilo på de elleve ukene han var inne på gården.

HALVOR SVEEN vant Farmen i 2017. Han mener kjendis-deltakerne får en helt annen behandling enn det de fikk.

