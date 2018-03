Dette er forslaget om fremmedkrigere Ap sa nei til

Ap og Frp krangler om fremmedkrigere, men er likevel enige om mye. Torsdag fatter Stortinget vedtak.

OSLO (Nettavisen): Justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) omstridte Facebook-melding - med bildet hun nå har slettet - satte diskusjonen om tiltak mot fremmedkrigerne i skyggen.

For hva var det striden i Stortinget egentlig handlet om? Hva var det Høyre og Frps sa ja til i komiteen, mens Arbeiderpartiet - og stortingsflertallet - sa nei?

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap).

- Det Høyre og Frp foreslår er å gjøre rettsstaten vår mindre, slik at den skal bli enklere å forsvare. Høyre og Frp ser åpenbart ikke det ironiske i at de bygger ned det de påstår de forsvarer, sier Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant og integreringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, til Nettavisen om hvorfor Ap sa nei.

Les også: Vi trenger en voksen justisminister

Sylvi Listhaug på sin side avviser at det er snakk om å gå vekk fra rettsstatlige prinisipper.

Hennes hovedpoeng dette: For å kunne avverge et terroranslag, må tap av statsborgerskap kunne iverksettes raskt

Les også: Støre: – Ikke tillitvekkende av Sylvi Listhaug

13. mars la Stortingets kommunal- og forvaltningskomite fram en innstilling om tap av norsk statsborgerskap ved straffbare forhold. Forslaget er ment å gi staten flere sanksjonsmuligheter mot fremmedkrigere og terrorister.

Dette lovforslaget behandles i Stortinget torsdag.

Her var Ap enig med Høyre og Frp

Komiteens flertall støttet forslaget om at personer som straffes for alvorlige handlinger mot norske interesser skal kunne tape det norske statsborgeskapet. Flertallet var medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. SV sto på sidelinjen.

Torsdag behandles lovforslaget om å kunne frata fremmedkrigere statsborgerskapet (hvis de har dobbelt statsborgerskap) i Stortinget.

Her skiller de lag

Der Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti skiller lag med Høyre og Fremskrittspartiet er i spørsmålet om at tap av statsborgerskap av hensyn til «grunnleggende nasjonale interesser» også skal kunne vedtas administrativt, altså ikke av domstolen, men av departementet.

Hjemmelen, som regjeringen ønsket seg, var tenkt brukt mot personer som vurderes å ha kapasitet til å utføre stor skade i det norske samfunnet. Ønsket var å kunne frata dem statsborgerskapet raskt, forhindre dem i å bruke norsk pass og gjøre det mulig å utvise vedkommende.

Fakta: Dette mener Høyre og Fremskrittspartiet

For å kunne avverge et terroranslag eller liknende anser disse medlemmer det som sentralt at tap av statsborgerskap og eventuelle utlendingsrettslige tiltak kan iverksettes raskt. Etterforskning og domstolsbehandling av straffbare forhold kan være tidkrevende. Ved domstolsbehandling vil ikke formålet om å avverge terror eller liknende kunne ivaretas i tilstrekkelig grad. Disse medlemmer vurderer det som avgjørende at tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser behandles administrativt. Kilde: Stortinget

I dette spørsmålet er Ap, Sp, KrF på linje med SV. Sammen har de flertall i komiteen og mener at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene. Venstre sitter ikke i komiteen, men har uttalt at de her er på linje med flertallet.

Fakta: Dette mener Arbeiderpartiet og flertallet

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti viser til at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene. Flertalletunderstreker at domstolene i forbindelse med vurderingen av tap av statsborgerskap må foreta en forholdsmessighetsvurdering. Kilde: Stortinget

Bare de med dobbelt statsborgeskap

Det alle er enige om er at de nye bestemmelsene bare skal omfatte personer med dobbelt statsborgerskap, altså at de har et annet statsborgerskap i tillegg til det norske. Tap av statsborgerskap skal videre ikke gis på grunn av handlinger som er utført før personen ble 18 år gammel.

Ap: - Gjør Norge tryggere

- Det viktigste for oss er hva som gjør Norge tryggere, sier Siri Gåsemyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, til Nettavisen:

- Terrorister skal stoppes og vi er med på alle forslag som bidrar til det innenfor det rammeverket som er en rettsstat verdig. Det er selve rettsstaten som angripes når terrorister gjør sine ugjerninger.

Hun sier det er godt det er et stortingsflertall som evner å se saken mer prinsipielt og langsiktig enn det hun hevder Høyre og Frp gjør.

- Slike situasjoner er selve årsaken til at vi har delt makten mellom regjering, storting og domstol, sier hun.

- Svekker ikke rettsstaten

- Det er ikke snakk om å gå vekk fra rettsstatlige prinsipper, som enkelte har hevdet i debatten, skrev justisminister Sylvi Listhaug på sin blogg 10. mars. Her pekte hun på at sikkerhetsventilen er at et administrativt vedtak kan bringes inn for domstolene.

Les også: Sylvi Listhaug slettet omdiskutert bilde fra Facebook

Fakta: Statsborgerskap og fremmedkrigere - hvor mange vil det gjelde?

Siden straffetiltakene som nå er på trappene bare gjelder de med dobbelt statsborgerskap, er det få personer det gjelder. TV 2-reporter Kadafi Zaman har sett nærmere på hvilken praktisk betydning lovendringen kan få. Ti personer er så langt dømt i norske domstoler for tilknytning til terrorgruppa Islamsk Stat (IS). De fleste av dem er straffet for å ha vært fremmedkrigere i Syria og Irak. De er menn med forskjellig statsborgerskap, men ingen av dem har dobbelt statsborgeskap. Lovendringen får derfor ingen betydning for dem, konkluderer TV 2. Hvis Høyre og Frp hadde vunnet fram med sitt syn i komiteen om at statsborgerskapet også skal kunne fratas de som er mistenkt, ikke domfelt, ville lovendringen ha omfattet flere. TV 2 mener det er et sted mellom fem og ti personer som har dobbelt statsborgerskap av de mellom 90 og 100 som har reist fra Norge for å slutte seg til IS.





Les også: Forsker: - A frata statsborgerskap kan bidra til økt radikalisering

Mest sett siste uken