Dette er lovforslaget om forbud mot ansiktsdekkende plagg

Regjeringen har endret sitt opprinnelig forslag til forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i utdanningsinstitusjoner til kun å gjelde mens undervisning pågår.

I en pressekonferanse tirsdag ettermiddag presenterer finansminister Siv Jensen (Frp), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) forslaget om et nasjonalt lovforbud mot ansiktsdekkende plagg.

LES MER: Nå kommer lovforslaget mot nikab



- Det som har vært viktig for oss når vi har jobbet med denne saken er at barnehager, skoler og høyere utdanningsinstutisjoner skal være gode møteplasser for barn, elever, studenter og ansatte. Dette er viktige fellesarenaer for læring, menneskelig utvikling og integrering, sier Sanner på pressekonferansen, og fortsetter:

- Åpen og god kommunikasjon mellom lærer og studenter er avgjørende for et godt læringsmiljø. Dette har vært bakgrunnen for lovforslaget om et forbud om ansiktsdekkende plagg i barnehager og undervisningssituasjoner.

Ansiktsdekkende plagg er for eksempel nikab og finlandshette. Forbudet gjelder ikke hijab og luer.

Kun mens undervisning pågår



Regjeringen har endret sitt opprinnelig forslag til forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg i utdanningsinstitusjoner til kun å gjelde mens undervisning pågår. Plagget kan altså brukes i pauser når undervisningen ikke pågår.

– Opprinnelig foreslo regjeringen at forbudet skulle gjelde på hele utdanningsinstitusjonens område, og i hele arbeidstiden. Etter ny regjeringsplattform og innspill i høringen har regjeringen endret forslaget. Forbudet skal kun gjelde mens undervisningen pågår, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Unntaket er i barnehager, der forbudet vil gjelde for de ansatte i hele arbeidstiden. I barnehagen vil forbudet bare gjelde for de ansatte, da erfaring viser at barn i barnehagealder uansett ikke bruker ansiktsdekkende plagg.

Leksehjelp og SFO blir omfattet av forbudet, men plagget kan brueks av ansatte i pauser, hvor elevene ikke er til stede.

NIKAB OG HIJAB: Kvinner kledd i nikab (t.h) og hijab i Oslo sentrum.

Frp ønsker utvidet forbud

Regjeringen varslet i juni i fjor at de ønsket å forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle norske utdanningsinstitusjoner.

– Et forbud mot ansiktsdekkende plagg vil sikre åpen kommunikasjon med barn, elever, studenter og nyankomne innvandrere i undervisningssituasjoner. Det er avgjørende for et godt læringsmiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Fra Østerrike: Her håndhever politiet det nye burka-forbudet

Forbudet vil gjelde for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Forbudet vil også gjelde skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område, som for eksempel skoleturer.

- Elever, studenter og lærere må kunne se ansiktene til hverandre. Dette støtter også flertallet av høringsuttalelsene, og vi mener å ha funnet en god balanse mellom hensynet til et godt læringsmiljø og individets frihet. Derfor har det vært viktig å ramme inn et forbud til å gjelde undervisningssituasjoner, sier Nybø i pressemeldingen.

NIKABFORBUD: I en pressekonferanse tirsdag ettermiddag presenterer Ffinansminister Siv Jensen (Frp), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) forslaget om et nasjonalt lovforbud mot ansiktsdekkende plagg.

– I konflikt med toleransen

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er blant dem som har uttalt seg negativt til forslaget, som de mener tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og utdanningen de ønsker å ta.

Også Universitetet i Oslo frarådet at forbudet innføres i sitt høringssvar, og sier de ikke vil innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre.

– Selv om denne saken gjelder svært få studenter, har den fått en prinsipiell karakter som kan komme i konflikt med den toleransen som må prege høyere utdanning, heter det i høringssvaret.

LO er blant dem som støtter forbudet. I sitt høringssvar sier organisasjonen at de anser det som et kraftig, men nødvendig virkemiddel.

Det er ventet at forslaget vil få flertall på Stortinget. Både Ap, Sp, SV og KrF har tidligere uttalt at de vil støtte et forbud.

Mest sett siste uken