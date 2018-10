Dette lavtrykket gir regn og snø

Fra sol og blå himmel til lavtrykk og nedbør. Slik er værutsiktene denne uka.

Tirsdag kommer nok et lavtrykk inn mot nordvestlandet Det gir nedbør mange steder i Sør-Norge, særlig i fjellet i Sør-Norge og på Vestlandet. I fjellet kommet nedbøren som snø, melder Meteorologisk institutt.

Sør- og Østlandet har de beste værutsiktene denne uka, men kan ikke regne med nedbørsfri. Vestlendingene får nye finværet mens de kan, for fra tirsdag er det ventet sammenhengende bygevær.

Det er et lavtrykk rett ut for Lofoten og et lavtrykk øst i Barentshavet som meteorologene nå holder spesielt øye med. Dette gir bygevær inn mot Nordland og videre sørover. Vestlandet kan stålsette seg til en ny runde med mye nedbør.

- Vestlandet har litt sol og blå himmel mandag, men fra tirsdag blir det grått det meste av dagen, og de kan vente seg tett med byger langs kysten og sammenhengende gråvær. Lavtrykket fortsetter så videre østover, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule i Vervarslinga for Vestlandet til Nettavisen.

- Hvem har de beste værutsiktene denne uka?

- Det er nok Sørlandet og Østlandet, men tirsdag kan man også i Sør-Norge vente seg regn og snø enkelte steder, men det passerer ganske fort. Onsdag er det liten og ingen nedbør i sikte i disse områdene, sier meteorologen.

Temperaturene gjør at det ventes snø i høyden, for Sør-Norge kan nedbøren komme som snø fra 600-700 meter og oppover. Lenger nord er snøgrensen lavere.

I morgen kommer nok et lavtrykk inn mot nordvestlandet 💦 Det gir nedbør mange steder i Sør-Norge, særlig i #fjelletiSørNorge og på #Vestlandet. I fjellet kommer nedbøren som snø ❄ pic.twitter.com/WX9ALWpdda — Meteorologene (@Meteorologene) 1. oktober 2018

