Digital registrering innført ved innreise Norge

Fra lørdag må alle som ankommer Norge, registrere seg digitalt. Det digitale reiseregisteret erstatter den midlertidige, papirbaserte løsningen.

– Regjeringen er bekymret for importsmitte, og spesielt for nye muterte virusvarianter. Derfor har vi bestemt at alle som passerer grensen, også norske statsborgere, som hovedregel skal registrere seg, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Reisen må registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunktet og før ankomst Norge.

Fra lørdag er det også krav om testing ved ankomst Norge fra røde land. Testen skal foretas så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars