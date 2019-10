Digitale abonnenter trekker opp for Polaris Media

Polaris Media melder om en kraftig økning i tallet på digitale abonnenter i tredje kvartal. Konsernet fikk et resultat før skatt på 98,8 millioner kroner.

Det er en vekst fra 12,9 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Antall digitale abonnenter økte med 37 prosent til 84.367 i tredje kvartal, mens samlet antall abonnenter endte på 212.817, noe som er en vekst på 6 prosent.

– En del av veksten er et resultat av sommer- og høstkampanjene der vi har solgt betraktelig mer enn ved tilsvarende kampanjer i fjor. Vi har også i løpet av kvartalet hatt god dekning av kommune- og fylkestingsvalget i Norge, og aldri før har en så stor andel av våre abonnenter benyttet sin digitale tilgang til å lese plussinnhold, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media i en pressemelding.

Polaris Medias inntekter i Norge økte med 9 millioner kroner, 3 prosent, i tredje kvartal, i hovedsak som følge av vekst i abonnementsinntektene på 7 millioner kroner og vekst i digitale annonseinntekter på 6 millioner kroner.

– For den norske delen av konsernet fortsetter topplinjeveksten i tredje kvartal. Alle våre virksomhetsområder har levert topplinjevekst og resultatfremgang i tredje kvartal, sier Koch.

Polaris Media og Agderposten Medier inngikk i tredje kvartal en intensjonsavtale om å etablere et nytt konsern på Sørlandet med virkning fra 1. januar 2020. Det nye selskapet vil hete Polaris Media Agder AS. Polaris Media vil eie 51 prosent i det nye selskapet. Dagens eier i Agderposten Medier vil eie resten. Polaris opplyser at en endelig avtale inngås i midten november.

I andre kvartal i år ble Polaris hovedaksjonær i Stampen Media, det ledende mediehuset på Sveriges vestkyst.

