Diners Club legger ned i Norden

Stopper distribueringen av verdens første kredittkort på grunn av høy konkurranse.

Diners Club, som i sin tid ble kjent som verdens første kredittkort, legges neste år ned i Norden på grunn av det som beskrives som høy konkurranse og lav etterspørsel.

Det skriver forbrukerportalen Dinero.no på mandag.

Siden oppstarten i 1950 er det blitt utstedt rundt 200.000 Diners Club-kort i Norge, og rundt en halv million kort i de nordiske landene totalt. Men fra 31. mai neste år legges kortet altså dødt i Danmark, Sverige, Finland og Norge, som er de nordiske landene som SEB Kort distribuert Diners Club-kortene i.

- Diners Club har over tid sett at etterspørselen etter Diners Club-kort har falt i de nordiske landene der SEB Kort opererer. Vi har derfor tatt en strategisk beslutning om å avvikle våre Diners Club-kort, sier Kari Ruud Johnsen, Branch Manager i SEB Kort, til Dinero.no.

Etter 31. mai vil ikke kundene kunne fornye sine kort. SEB Kort vil tilby et MasterCard-kort til kundene, mens internasjonale Diners Club-kort og Discover-kort fortsatt vil bli akseptert i Norden.

Diners Club så dagens lys i 1950, som følge av at en forretningsmannen Frank McNamara hadde glemt lommeboken sin under en klientmiddag. Løsningen var å signere et visittkort, før han ba kelneren om å sende regningen i posten. Dermed var idéen til kredittkortet født, og Diners Club ble raskt en suksess.

Mest sett siste uken