Direkte: Siv Jensen om Frps landsmøte

Følg Frps pressekonferanse før landsmøtet.

Partileder Siv Jensen, 1. nestleder Per Sandberg og 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen er tilstede når Fremskrittspartiet holder pressekonferanse før helgens landsmøte på Clarion Hotel og Congress Oslo Airport på Gardermoen.

Pressekonferansen finner sted på FrPs partikontor.

Se dagsorden for Frps landsmøte her

Partileder Siv Jensen sier hun ønsker å «bredde ut» partiet:

- Vi har høy troverdighet på samferdsel, innvandring og skatt og avgifter. Våre velgere liker oss mye på grunn av de sakene. Men det finnes også velgere som liker vår politikk på disse områdene, men som likevel ikke stemmer på oss, sier Siv Jensen til NTB.

Den analysen har ført til følgende konklusjon:

- Jeg mener vi må bli flinkere til å vise fram våre løsninger på områder som skole og miljø. Det vil jeg si noe om i åpningstalen til landsmøtet fredag.

Jensen sier hun også vil snakke mye om eldreomsorg:

- Mat og ernæring er grunnleggende. Vi vet at mange eldre er underernært og at mange eldre er overmedisinert. Ofte henger dette sammen, sier Jensen og antyder at det kan komme et forslag under talen om dette temaet.

Mest sett siste uken