DIREKTE: Støre til angrep på Solberg i spørretimen

Statsminister Erna Solberg (H) mener Støre tillegger Listhaug meninger hun ikke har.

Nå er statsminister Erna Solberg (H) i stortingets muntlige spørretime, dagen etter at Sylvi Listhaug (Frp) gikk av som justisminister.

Følg spørretimen direkte i videovinduet over.

Støre: - Har statsministeren forstått?



Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk rett til angrep på statsministeren.



- Vi har en dramatisk uke i norsk politikk bak oss. En statsråd spredde på Facebook et innlegg som var usant, grovt og nørte oppunder farlige holdninger – og ble møtt med mistillit fra et flertall her i stortingssalen. Vi hadde en regjeringskrise som var nær ved å oppstå og ble avverget i siste øyeblikk. Ikke fordi statsministeren ryddet opp, men fordi statsråden trakk seg, sa Støre i spørretimen.

Han gikk rett i strupen på Solbergs formaning til stortingssalen tirsdag, da hun ba flere om å se på innleggene sine på nytt i Listhaug-saken, om de hadde vært anstendige.

- I går oppsummerte statsministeren uka ved å be alle om å se gjennom sine innlegg for å se om de var anstendige. Det var den leksen vi fikk fra den overlæreren. Men det er ikke det denne saken handlet om. Kjernen her er spørsmålet om en retorikk fra landets daværende justisminister som nører opp under farlige strømning, konspirasjonsteorier og hat, sa han, og spurte:

- Har hun egentlig forstått? Mener hun at det bildet og den teksten nører opp under farlige holdninger, konspirasjonsteorier og kan være farlige i et samfunn som også skal beskytte borgerne mot handlinger?

Solberg: - Jeg ga tydelig beskjed



Solberg slo raskt tilbake mot Støre.

- Jeg ha ganske tydelig beskjed om allerede søndagen at jeg mente at det innlegget var over grensen for hva jeg mener er akseptabel omtale av andre. Det tillegger andre enten direkte eller indirekte en intensjon om å ta mer vare på terrorister enn rikets sikkerhet. Jeg synes ikke det er en måte vi skal drive politikk på og tillegg andre synspunkter og hensikter man ikke har, påpekte Solberg.

Hun sa hun var uenig i at Listhaug bevisst hadde nøret opp under hat.

- Jeg tilla ingen mening her. Jeg stilte spørsmål om denne typen bildebruk og utspill er farlig, om det nører opp under farlige holdninger. Til Dagsrevyen sa statsministeren at det er lurt å ha en sakelig debatt. Spørsmålet nå til statsministeren er, var det farlig? gjentok Støre.

- Jeg ser på det innlegget at det ikke burde vært lagt ut. Det er også tatt vekk. Jeg mener at det er viktig i disse spørsmålene at vi går varsomt, men underliggende det Støre nå sier, er at man har hatt en bevisst spekulasjon i dette. Det er altså ingen bevisst spekulasjon, og det synes jeg vi ikke skal tillegge heller, svarte Solberg.

- Det Støre nå forsøker, er å tillegge Listhaug meninger hun ikke har, fortsatte statsministeren, og viste til Støres uttalelser om Listhaug i stortingssalen og til hans egen landsstyre.

- Ting vi ikke har lært



Støre var tydelig oppgitt over Solbergs svar.

- Jeg tror ikke jeg skal fortsette, for statsministeren er ikke ved kjernen. Alt det hun sier nå kan vi være enige om. Vi skal opptre anstendig, vi skal beklage når vi går for langt, vi skal ha en ærlig og redelig debatt, men hvis vi ikke lærer av den erfaringen ved å si at dette er farlig, og at myndighetspersoner og statsråder må være særlig aktsomme, så er det ting vi ikke har lært, sa Ap-lederen.

- Det er ikke å ilegge andre holdninger, men det er å forstå hva som nører opp under høyrepopulisme, konspirasjonsteorier og farlige holdninger. Jeg hadde håpet at landets statsminister kunne si at ja, dette er potensielt farlig. Men vi får altså ikke det svaret, og det synes jeg er nedslående, fortsatte han.

Tirsdag gikk Solberg hardt ut mot flere partiers innlegg i Stortinget.

- Jeg har tidligere oppfordret til debatt basert på saklighet og anstendighet, uten karakteristikker av hverandre. I ettertid er det kanskje fint om enkelte ser på innleggene sine på nytt, sa Solberg som entret talerstolen i stortingssalen etter innlegg fra MDG og Rødt.

Åpner for Listhaug-comeback



På en pressekonferanse mandag morgen åpnet Solberg for at Listhaug kan komme tilbake som minister i denne regjeringsperioden.

- Sylvi Listhaug er en hardtarbeidende politiker som setter preg på de sakene hun jobber med, og dette er ikke noe hinder for henne når det gjelder å komme tilbake som statsråd senere i denne regjeringen, sa statsministeren.

Sylvi Listhaug ga beskjed om sin avgang til Erna Solberg mandag kveld.

