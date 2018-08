Direkte: Sprenger gamle bruer og stenger deler av E18

Statens vegvesen framskynder sprenging av bruer på E18 på grunn av ekstremt vindvarsel. Følg sprengingen på video fra klokka 10.

Fredag skal den gamle E18-brua på Farriseidet i Larvik og fylkesveibrua over Hammerdalen sprenges ned. Bruene går over Farriselva, over Vestfoldbanen og over fylkesvei 303.

På grunn av varsel om svært sterk vind fredag, bestemte Statens vegvesen torsdag kveld at sprengingene av de to gamle bruene skal framskyndes fra klokken 12 fredag til klokken 10.15.

E18 stenges helt mellom Bommestad og Sky fra klokka 10.05 og i cirka 20 minutter.

Lokalbefolkningen på Farriseidet er varslet om endringen per SMS.

Entreprenøren AF Decom varsler at smellet blir kraftig, så hørselvern anbefales for dem som ønsker å se på.

270 meter lang

I flere måneder har hele operasjonen vært planlagt. Den 270 meter lange, gamle E18-brua skal falle rett ned, og ikke skade verken boliger eller andre ting.

Det er entreprenøren AF Decom som står for selve sprengingen, og det er det samme firmaet som også sprengte den ødelagte Skjeggestadbrua for noen år siden, og som har spesialkompetanse på slike operasjoner. På Skjeggestadbrua var fundamentene så ustabile at det ble brukt fjernstyrt utstyr.

Må evakuere boliger

Den siste veien som stenges er nye E18, fem minutter før selve sprengingen, folk som bor i den såkalte rød sonen må evakuere husene sine tidlig på formiddagen, mens personer i den utvidede gule sonen må holde seg innendørs fra klokka 10.00 til klokken 10.30.

Den utrangerte E18-brua som skal sprenges ned er ca. 270 meter lang. Fylkesveibrua nedenfor er noe kortere.

SISTE FORBEREDELSER: Onsdag var man i gang med å lade for sprenging i pilarene under bruene ved Farriseidet.

Sprengingen av bruer på Farriseidet i #Larvik er fremskyndet til kl. 10.15, fredag.

Ekstremt vindvarsel utover formiddagen er årsak til endringen. Veier som skulle stenge kl. 10.00 stenger i stedet kl. 08.30.

Av og påkjøring E18 Farriseidet og krysset ved Sky stenges kl. 08.30. pic.twitter.com/4kYfnu4wY1 — Statens vegvesen (@VegvesenSor) 10. august 2018

