Diskrimineringsombudet: - Det er ikke ulovlig å diskriminere på grunn av politisk syn

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm sier at The Broker ikke gjorde noe ulovlig da de satte et skilt utenfor serveringsstedet der de ba svensker som vil stemme på Sverigedemokraterna om å gå videre. Foto: Lise Åserud/leserbilde (NTB scanpix/HRS)