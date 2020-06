Diskrimineringsombudet krever kompensasjon for steriliserte transpersoner

Transpersoner i Norge måtte fram til 2016 gjennom sterilisering for å endre juridisk kjønn. Nå ber diskrimineringsombudet om kompensasjon for de rammede.

Det skriver VG.

Fra 50-tallet til 2016 var praksisen slik i Norge at personer som ønsket å endre juridisk kjønn i samsvar med kjønnsidentiteten sin, måtte gjennomgå irreversibel sterilisering.

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte i 2014 med at kravet om sterilisering var diskriminerende, og praksisen opphørte to år senere.

Ombudet ønsker nå at det skal opprettes en ordning hvor det blir mulig å søke om kompensasjon for personer som ble sterilisert, og sendte et brev til Justis- og beredskapsdepartementet tirsdag forrige uke.

– Det er et svært alvorlig og omfattende inngrep, som for mange har gitt store fysiske og psykiske plager i ettertid, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til VG.

