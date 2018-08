Disse 12 personene blir trukket ut i juryen i Eirik Jensen-saken

Bussjåfør, pensjonist og militærvenn av Eirik Jensen ble fjernet fra juryen.

Tirsdag startet ankesaken for pensjonerte Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

I Oslo tingrett ble Jensen dømt til 21 års fengsel, og Cappelen, som fikk seks års strafferabatt, fikk 15 års fengsel. Begge ble dømt for grov korrupsjon og omfattende hasjsmugling.

Noe av det første som skjedde var utvelgelse av en jury. Mandag kveld omtalte Nettavisen nyheten om de 15 personene som er trukket ut i juryen i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Natteravnleder skal lede juryen

Av disse 15 ble 12 personer trukket ut til å sitte i juryen som skal følge hele saken. I oversikte under kan du se hvem de 12 personene er.

Her kan du lese alt om hvordan juryordningen fungerer.

Her er jurymedlemmene etter nummer de har fått i juryen, navn, kjønn, alder, bostedskommune og yrke.

De tre personene som er uthevet nederst i oversikten er kastet ut av juryen. Det er altså følgende 12 personer som skal følge saken:

1 Mirian Yanira Befring, kvinne, 48 år, Nesodden, fotograf/journalist



2 Anders Eidsvaag Graven, mann, 44 år, Ski, økonomi- og IT-ansvarlig



4 Sondre Åstveit Gevelt, mann, 27 år, Oslo, student/arbeidssøkende



5 Lars Otto Haugen, mann, 50 år, Oppegård, IT-design og utvikling hos NAV



7 Annstein Garnes, mann, 52 år, Oslo, bussjåfør



8 Elisabeth Mong-Nybo, kvinne, 27 år, Oslo, lektor



9 Ragnhild Lervik Johansen, kvinne, 69 år, pensjonist



10 Roger Osiris Opheim Bjerke, mann, 41 år, Oslo, business controller Oslo kommune



11 Trude Helene Skage Andersen, kvinne, 54 år, Vestby, husøkonom



12 Sara Linea Pihl, kvinne, 37 år, Oslo, daglig leder



13 Cecilie Hetland, kvinne, 29 år, rådgiver, Utlendingsdirektoratet



15 Kjetil Kleppe, mann, 42 år, Oslo, Air purser



Følgende personer er skutt ut:

3 Jan Magnus Brekkhus, mann, 62 år, Bærum, seniorrådgiver beredskap og sikkerhet

6. Frode Herman Guldvik, mann, 60 år, Bærum, konsulent

14 Rolf Arne Persson Beck, mann, 31 år, Oslo, pilot

Blant de 12 utvalgte jurymedlemmene er leder i Natteravnene på Vestli og Stovner, øst i Oslo, Annstein Garnes. Han er også valgt som juryformann i saken (leder for juryen).

Annstein Garnes er leder for Natteravnene på Vestli og Stovner. Han er leder for juryen i Eirik Jensen-saken. Bildet er fra en tidligere anledning.

Jurymedlem nummer 2, Anders Eidsvaag Graven, er gruppeleder i Ski og Oppegård Senterpartiet. Jurymedlem nummer 9,Ragnhild Lervik Johansen, har tidligere vært vareordfører for Arbeiderpartiet i Vestby.

Ti avgjør skyldspørsmålet

- Jeg er så godt forberedt som jeg kan være. Denne gangen har vi brukt mye tid på å forberede oss. Forrige gang var jeg ikke i stand til det. Det ble bare som å sitte på en benk og ta imot.

- Det blir ikke slik denne gangen, sier Eirik Jensen i et intervju med Nettavisen før saken startet.

- Hva er det som blir annerledes denne gangen? bevisene er jo de samme.

- Vi får se på det da.

Jensen har knapt sagt et ord i offentligheten etter at han ble dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett i september i fjor.

- Tiden etter dommen har vært ganske heftig. Jeg og Ragna (samboeren) har hatt hverandre. Det har bidratt til å pushe hverandre til å lese dokumenter og se på nye momenter som ikke er kommet frem tidligere.

- Ragna har vært en motivasjonsfaktor. Hun er rimelig tøff, og vi har drevet "omvendt etterforskning" ved å se på detaljer. Det tror jeg har vært bra.

Gjermund Cappelen ankommer retten.

Jensen sier han ikke har tenkt mye over hvordan han skal overbevise juryen.

- Jeg har ingen planer om å påvirke juryen, jeg er opptatt av å få frem sannheten.

- Hvordan blir det å se Cappelen igjen?

- Det kan vel de fleste tenke seg.

Jensen var tydelig preget da han satte seg i stolen sin inne i rettssalen.

- Jeg er preget av stunden. Dette er min siste sjanse. Det er per definisjon livet det er snakk om. Da skjønner vel dere det meste, sa den tidligere politimannen til et samlet pressekorps.

Borgarting lagmannsrett har hatt et strengt hemmelighold over hvem som er trukket ut i juryen, til tross for at alle navnene skulle bli offentliggjort da rettssaken startet tirsdag klokken 09.00.

I forkant fikk ikke pressen innsyn i listene, og partene i saken fikk tilsendt en kryptert mail, hvor de har måttet taste inn en kode for å få tilgang til navnene.

Her kan du lese alt om hvordan juryen fungerer i Jensen-saken.

Jurymedlem inhabil

Nettavisen er kjent med at en rekke andre potensielle meddommere som har vært trukket ut, har måttet melde forfall av ulike grunner, deriblant at de ikke har fått fri eller permisjon fra arbeidsgiver.

I ett tilfelle skal det også ha vært relatert til helseproblemer.

Partene i saken skal etter det Nettavisen har fått opplyst ha fått tilsendt juryoversikten tirsdag forrige uke. Dette skal ha vært med én ukes forsinkelse fordi lagmannsretten i det lengste håpet å få flere medlemmer i juryen.

I begynnelsen av august omtalte Nettavisen at ett av jurymedlemmene i Jensen-saken var blitt kastet etter at hun ble erklært inhabil.

Spesialenheten ønsket opprinnelig å kaste enda et jurymedlem grunnet habilitetsinnsigelser. Dette gjelder et jurymedlem som Jensen tidligere har vært på befalsskole med, og er jurymedlem nummer tre, Jan Magnus Brekkhus.

Spesialenheten mener denne falske kvitteringen er falsk, og skal ha vært gitt til Jensen fra Cappelen i forbindelse med oppussing av et bad.

I kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett heter det blant annet:

«Det ble opplyst på møtet 4. juni at lagrettemedlemmet Brekkhus hadde gått på befalsskole med Eirik Jensen i 1976. Selv om dette er lenge siden, og det ble opplyst at de to kun hadde møtt hverandre en gang i senere tid ved en tilfeldighet, mener Spesialenheten at det foreligger særegne omstendigheter som kan svekke tilliten til medlemmets uhildethet.

Ved en befalsutdanning legges blant annet vekt på at elevene skal løse oppgaver som er fysisk og psykisk krevende i samarbeid, og det er grunn til å anta et slikt fellesskap kan skape sterkere bånd enn det man for eksempel gjør gjennom å gå i samme klasse på skolen.

Jensen har selv omtalt sin befalsutdanning i boken På innsiden - historien om mitt politiliv, og skriver på side 36 om helvetesuker med mental og fysisk utmattelse.

Det er for øvrig rimelig grunn til å tro at en person som har en slik felles bakgrunn med Jensen har hatt en særlig interesse for medieoppslag om saken og derfor kan ha fulgt den nøye», står det i kjennelsen.

- Langt tilbake i tid

Retten mener at utdanning på befalsskolen er en begrenset tilknytning, og poengterer at dette ligger 40 år tilbake i tid.

Retten mener også at et tilfeldig møte mellom Jensen og Brekkhus, i forbindelse med en boksignering med Jensen i 2015, er noe man kan se bort fra, ettersom Brekkhus og Jensen ikke har hatt kontakt utover dette.

Det kommer også frem i kjennelsen at og et vitne i saken, Torstein Holand, kjenner hverandre fra gammelt av. Holand har tidligere har vært spaningssjef i Oslo politidistrikt.

I 1980/81 var Holand og Brekkhus i samme tropp i Garden i Oslo. Den gangen var Brekkhus fenrik og troppssjef, mens Holand var sersjant.

«Også dette ligger nesten 40 år tilbake i tid og kan etter lagmannsrettens syn åpenbart ikke begrunne inhabilitet.»

Retten konkluderte med at Brekkhus ikke er inhabil og kunne stille som ett av jurymedlemmene.

Juryordning er egentlig avviklet

Juryordningen ble avviklet av Stortinget i juni 2017, og fikk virkning fra 1. januar 2018.

Jensen-saken skal likevel gå som jurysak, og er berammet fra 28. august til 1. februar 2019.

Dersom ankesaken hadde blitt satt til etter 31. desember 2017, ville den nye meddomsrettsordningen ha trådt i kraft, med to fagdommere og fem lekdommere.

Her kan du lese alt om hvordan juryen fungerer i Jensen-saken.

Nå blir det imidlertid en tradisjonell jury som skal avgjøre saken mot de to. Dermed blir Jensen og Cappelen etter alt å dømme de aller siste i norsk rettshistorie som får sitt skyldspørsmål avgjort ved lagrette, ifølge Rett 24.

Årsaken til dette er at selv om juryordningen ble opphevet fra og med 1. januar, skal saker som ble berammet i 2017, fortsatt behandles etter den gamle ordningen.

Den gamle juryordningen opphører helt i 2019. Endringen gjelder de alvorligste straffesakene.

