Disse kommunene har ikke svart om ordførerlønn

62 kommuner har ikke svart på innsynsbegjæringen. - Tyder jo på at de selv forstår at det er noe som ikke tåler dagens lys, mener Karin Andersen (SV). Norsk presseforbund reagerer også.

Denne høsten har Nettavisen satt fokus på de økende lønningene til landets folkevalgte ordførere. Flere ordførere tjener nå godt over én million kroner i året, og enkelte tjener også mer enn en statsråd.

I september ba derfor Nettavisen KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, om en oversikt over alle ordførerlønningene. KS nektet imidlertid å gi ut oversikten de har over godtgjørelsene.

Etter avslaget har Nettavisen kontaktet hver enkelt kommune, og har bedt om innsyn i godtgjørelsene, med henvisning til offentlighetsloven.

Av landets 422 kommuner, har 360 svart og oppgitt ordførerens lønn. Men 62 kommuner har ikke svart innen fristen som offentlighetsloven gir, som er tre dager.

Se oversikt over hvilke kommuner som ikke har svart lenger ned.

Les også: KS holder ordførernes lønninger hemmelig

IKKE SVART: Stjørdal kommune er en av mange kommuner som har bekreftet å ha mottatt eposten med innsynskravet, men som ikke har besvart kravet innenfor fristen i offentlighetsloven.

Presseforbundet: - Det er for slapt

Innsynskravet, der kommunene blir bedt om å svare via et enkelt spørreskjema, ble sendt ut per epost tirsdag 18. september, med svarfrist fredag 21. september.

Etter 16 dager har fortsatt mange kommuner ikke svart selv om Sivilombudsmannen i flere uttalelser har lagt til grunn at innsynskrav skal behandles samme dag, eller senest innen 1-3 virkedager.

- Jeg synes jo det er for slapt, rett og slett, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til Nettavisen.

SLAPT: Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener det er for slapt at over 60 kommuner ikke har besvart Nettavisens innsynskrav om ordførerlønn.

Floberghagen er likevel ikke overrasket over de manglende svarene.

- Dessverre er jeg ikke så overrasket, for vi opplever veldig ofte at man enten trenerer innsynskrav, ikke prioriterer å svare innen fristen eller gjør ubegrunnet unntak og ikke vil gi ut opplysninger, sier hun.

Mange av kommunene som ikke har svart på innsynskravet, har imidlertid bekreftet å ha mottatt eposten fra Nettavisen.

«Åmot kommune har mottatt din e-post. Den vil bli behandlet så snart som mulig,» er det automatiske svaret vi har fått fra en av kommunene.

Les også: Her tjener Frp-ordføreren mer enn en statsråd

- Burde hatt sanksjoner

Generalsekretæren i presseforbundet er ikke i tvil om at forholdet til offentlighetsloven kunne vært høyere på dagsorden enn det faktisk er i mange kommuner.

Fakta: Disse kommunene har ikke svart

Alstahaug

Asker

Askøy

Bodø

Eigersund

Farsund

Finnøy

Fjaler

Flakstad

Forsand

Fredrikstad

Froland

Gaular

Grong

Herøy (Møre og Romsdal)

Hjelmeland

Hobøl

Hvaler

Høylandet

Kautokeino

Krødsherad

Kvænangen

Lavangen

Lebesby

Leka

Lund

Meløy

Modum

Moskenes

Moss

Måsøy

Nesseby

Nord-Aurdal

Norddal

Nordreisa

Notodden

Nærøy

Orkdal

Rakkestad

Rauma

Re

Rælingen

Røyrvik

Salangen

Sandnes

Sauherad

Sel

Seljord

Sigdal

Skjåk

Snåsa

Solund

Stjørdal

Trysil

Træna

Tysfjord

Vestby

Volda

Øksnes

Åmli

Åmot

Åseral

- Det er et problem når lover ikke har sanksjoner. Jeg tror man rett og slett er nødt til å bruke mer tid til å diskutere både prinsippene bak offentlighetsloven, men selvfølgelig også hvilke unntak som kan gis, hva fristene er og hva som skal journalføres, sier Floberghagen.

Hun understreker samtidig at ordførernes godtgjørelse helt klart omfattes av offentlighetsloven.

- Folk skal kunne få vite hvordan skattepengene brukes i det offentlige, og ledelsen i kommunene er naturlig nok omfattet, sier hun.

- Hva slags sanksjoner burde det vært overfor de som ikke følger loven?

- Kanskje bøter, for det koster dem ingenting å bryte fristen, sier Floberghagen.

Les også: Disse ordførerne tjener mest og minst: Over 300.000 i lønnsforskjell

- Det burde være enkelt

Hun har følgende råd til kommunene som ennå ikke har svart på innsynskravet:

- Lovens frister i offentlighetsloven skal holdes av det offentlige. Sånn sett burde det være selvsagt, og klarer de ikke å fremskaffe disse opplysningene så bør de be om en utsettelse. Men det burde jo være enkelt å finne opplysninger om ordførerens lønn, konstaterer hun.

SV: - Forstår at det er noe som ikke tåler dagens lys

En av dem som reagerte da KS nektet å gi ut sine opplysninger om ordførernes godtgjørelser, var SV-leder Audun Lysbakken. Hans kollega på Stortinget, stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), påpeker at det er viktig med åpenhet.

- Kommunene er som alle andre offentlige virksomheter, de må også være åpne om hva de gjør og under det hva ordførerne faktisk tjener som øverste leder, sier Andersen til Nettavisen.

Som Floberghagen mener hun kommunene som ikke har svart, nå må oppgi ordførerlønna.

- De kommunene som ennå ikke har gitt ut opplysningene må snu seg kjapt og gi ut opplysningene. Hvis lønnsnivået til ordførerne ikke tåler dagens lys, må kommunestyre ta ansvar og bringe det i orden, sier hun.

Andersen er også tydelig på at folkevalgte må tåle at lønna debatteres.

MÅ SVARE: - De kommunene som ennå ikke har gitt ut opplysningene må snu seg kjapt og gi ut opplysningene, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen.

- Å skjule lønningene til ordførerne tyder jo på at de selv forstår at det er noe som ikke tåler dagens lys. Det bidrar til å skape en mistillit mellom de folkevalgte og innbyggerne. Alle folkevalgte må tåle at det debatteres hva de skal tjene, og hvordan godtgjørelser fordeles, sier hun.

Les også: Oslo-ordføreren ville revurdere politikernes lønn - da fikk hun nei

SE VIDEO: Dette tjener norske ordførere:

KS: - Offentlige opplysninger

Etter Nettavisens sak om at KS nektet å gi ut sin oversikt over ordførernes lønninger, avviste KS at de holder opplysningene hemmelig.

«KS holder altså ikke opplysninger om ordføreres godtgjørelser «hemmelig», slik Nettavisen skriver i overskriften. Ordførernes godtgjørelser er offentlige, opplysninger om disse får man ved henvendelse til kommunene, ikke til KS», skrev områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, i et leserinnlegg.

Gangsø fortalte at KS bruker lønnsopplysningene til en rekke ulike formål, blant annet til å lage lønnsstatistikk til bruk i lønnsforhandlinger - men at de ikke publiserer tall som identifiserer enkeltpersoner.

IKKE OMFATTET: Spesialrådgiver i KS, Gunnar Nygaard Owren, påpekte i september at KS ikke er omfattet av offentlighetsloven.

Spesialrådgiver i KS, Gunnar Nygaard Owren, sa til Nettavisen at de ikke ønsker å bryte avtalen som de har inngått med sine medlemmer om at opplysningene kun skal brukes til statistiske formål.

Owren viste til at Nettavisen selv kan innhente opplysninger ved å kontakte hver enkelt av Norges 422 kommuner, noe vi nå altså har gjort.

- KS er ikke omfattet av offentlighetsloven, sa han.

Les også: Rødt om lønnshopp: - Jeg synes det er pinlig høyt

Departementet uten oversikt

Kommunal- og regionaldepartementet har også opplyst til Nettavisen at de ikke har noen oversikt over godtgjørelsene til landets ordførere.

Heller ikke Statistisk sentralbyrå (SSB) har slik statistikk.

Mest sett siste uken