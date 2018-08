Disse ordførerne tjener mest og minst i storbyene

Over 300.000 kroner i lønnsforskjell.

I Oslo sørger et 18 år gammelt vedtak for at Oslo-politikerne får en automatisk lønnsøkning hvert år. Og i forrige uke tok et enstemmig forretningsutvalg i Oslo bystyre de nye lønnssatsene til orientering.

Det ga ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) et lønnshopp på 40.000 kroner, og en årslønn på 1.365.000 kroner.

Dette gjør at de to folkevalgte lederne i Norges største by og hovedstad topper lønnslista blant ordførerne i de største byene, viser tall Nettavisen har hentet inn fra sju av de mest folkerike bykommunene.

Les også: Saftige millionlønninger for de rødgrønne i Oslo

Dette tjener de andre



I de andre største byene her i landet, tjener også ordførerne over én million kroner i året, men de ligger bak hovedstadens ordfører.

Nestemann på lista, men ikke så langt etter Borgen, er ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger, som har en årslønn på 1.237.800 kroner.

NEST MEST: Stavangerordfører Christine Sagen Helgø (H) tjener nest mest blant ordførerne i landets største byer.

Deretter finner vi ordføreren i Kristiansand, Harald Furre (H). Han har en årslønn på 1.232.080 kroner.

Nestemann på lista er ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad., som nå har en årslønn på 1.107.000 kroner.

Femte mest tjener ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim. Ottervik har en årslønn på 1.097.084 kroner.

TREDJE MEST: Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) tjener 1,232 millioner kroner, og har tredje høyeste lønn blant ordførerene i byene.

Ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen (Ap), har en årslønn på 1.059.895 kroner, og nederst blant ordførerne i de sju byene finner vi Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap), som tjener 1.022.706 kroner.

Les også: Oslo-ordføreren ville revurdere politikernes lønn - da fikk hun nei

Samme som en statsråd



I flere av byene tar man utgangspunkt i lønna som årlig fastsettes for en stortingsrepresentant, som ble justert opp fra 1. mai i år til 929.733 kroner. Men kommunene beregner ordfører-lønna likevel ulikt.

I Bergen kommune godgjøres komitéledere og komiténestledere med 95 prosent av gjeldende godtgjørelse for stortingsrepresentanter. Og ordførerens lønn er 120 prosent av godgjørelsen til en komitéleder.

I Tromsø kommune godtgjøres ordføreren med 110 prosent av grunnlaget for godtgjøringen for stortingsrepresentanter, mens i Trondheim er godtgjørelsen 118 prosent av stortingslønna.

FJERDE MEST: Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim har for tiden en årslønn på 1.097.084 kroner.

I Stavanger og Fredrikstad kommuner reguleres ordførers lønn i samsvar med lønnsutviklingen for kommunalt ansatte.

I Kristiansand kommune justeres ordførerens lønn 1. januar hvert år «etter kommunesektorens generelle oppgjørs siste års vekst».

Mens man i Oslo tar utgangspunkt i en statsråds lønn, og ordføreren tjener det samme som en statsråd, som i år er 1,365 millioner kroner.

Gunnar Stavrum: Tåkelegger millionlønninger

Dette er gjennomsnittet

Ifølge tall Nettavisen har fått fra Kommunens sentralforbund (KS), er gjennomsnittlig lønn for 311 ordførere (utenom Oslo), 843.444 kroner.

Fra 2016 til 2017 økte ordførerens lønninger i gjennomsnitt med 2,3 prosent.

Les også: Sandberg forsvarer Oslo-politikernes lønninger



Tirsdag skrev Nettavisen om Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), som denne uka foreslo å ta en gjennomgang av politikernes lønninger.

Borgen: - Skal vise nøkternhet



Men Borgen ble nedstemt av Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre.

- Jeg synes jo det var synd. Jeg tenkte at etter 18 år så burde vi kunne tatt oss tid til en overordnet diskusjon om lønnsutviklingen til heltidspolitikere. Det tenker jeg ville vært lurt av oss, sa ordføreren, som altså tjener mest blant ordførerne i landets største byer.



TJENER MEST: Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) tjener mest av ordførerne i de største byene. Hennes inntekt er nå på 1,3 millioner. kroner.

Hun ønsket imidlertid ikke å si om hun synes hennes lønnsnivå på 1,3 millioner er rett lønn for en ordfører.

- Det var jo derfor jeg fremmet dette forslaget, fordi jeg mente vi burde se litt overordet på det. Jeg synes det er veldig vanskelig å sette en strek et sted, og mener prinsipielt at politikere skal ha en anstendig lønn. Samtidig skal vi vise nøkternhet, sa Borgen, og la til:

- Det er jo ikke lønna som er det som er avgjørende for at du tar et sånt type verv som dette.

Mest sett siste uken